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Varyasyon Nedir? Varyasyon Örnekleri Nelerdir?

Varyasyon Nedir Varyasyon Örnekleri Nelerdir

Varyasyon, biyoloji bilimine ait olan bir terimdir. Yaşamın önemli bir detayını varyasyonlar oluşturur. Genellikle bir türün üyeleri arasında meydana gelerek bir tür çeşitlilik oluşmasına sebep olur. Biyolojinin yanı sıra farklı bilimlerde de varyasyon terimi kullanılmaktadır. Peki, Varyasyon nedir? Varyasyon örnekleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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  Matematik, Astronomi, Biyoloji, Dilbilim ve Müzik gibi pek çok bilimde kullanılmaktadır. Her bilimde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Fakat tüm bilimlerde ortak olarak gelen anlamı ise, gözlemlenen küçük değişikliklerdir. Biyolojide varyasyon ise tür içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 

 Varyasyon Nedir? 

 Diğer adı Doğal Seçilim olan Varyasyon, bir habitat içerisinde bulunan canlılardan güçlü olanın seçilmesi, güçsüz olanın ise elenmesi ile tür içerisinde farklı özelliklerin oluşması ile küçük değişiklikler meydana gelmesine varyasyon denir. Güçlü olan türün yaşamını devam ettirmesine adaptasyon, güçsüz olan canlının yok olmasına ise varyasyon adı verilmektedir. Güçlü olup hayatta kalan canlılar farklı özellikler kazanarak yaşamlarına devam eder. Adaptasyonlar canlıların yaşam şansını artırır ve kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılır. Adaptasyon ve varyasyon kavramları birbiri ile uyum halindedir. Adaptasyon sağlanmaz ise varyasyon gerçekleşir. 

 Varyasyon Örnekleri Nelerdir? 

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Ayçiçek tohumları güneş alan, ılık, mineral ve bakımından zengin bir toprağa ekilirse, başka bir bölgede bulunan ayçiçeği tohumlarına oranla daha uzun boylu olan bitki oluşur. Bu kalıtsal olmayan varyasyondur. 

Bir kaza sonucu fiziksel olarak meydana gelen yara izi, saç boyanması sonucu oluşan renk değişikliği de kalıtsal olmayan varyasyonlardır. 

Meyvelerin şekillerinde farklılıkların oluşması, farklı renklerde gül bitkisinin çiçeklerinin oluşması, doğan bebeklerin erkek ya da dişi olması, dil yuvarlayamama ya da dil yuvarlama gibi durumlar genetik varyasyonlardır. 

Göz rengi, saç rengi, cilt rengi, çil ve gamze gibi özellikler insan türleri arasında gözlemlenen genetik varyasyonlara örnektir. 

Çizgili çitalar, ölü taklidi yapan hayvanlar, uçabilen yılanlar, renk değişimi sağlayabilen hayvanlar genetik varyasyonlara örnektir. 

Et yiyen bitkilerin yaprak kısımlarında meydana gelen değişiklikler veya polen taşıyıcı canlıları cezbetmek sebebi ile böceklere benzeyen çiçeklerin oluşumları da genetik varyasyonlara bir örnek olarak verilmektedir.

 

 

 

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