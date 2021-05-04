Varyasyon Nedir? Biyolojide Varyasyon Örnekleri

Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim aslında pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında gelmektedir. Özellikle Darvin tarafından Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim hakkında derin araştırmalar yapılmıştır.

Varyasyon Nedir?

Kısaca Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim bir habitatta bulunana canlıların kısa yoldan seçilme olayı olarak düşünülebilir. Aslıdan adaptasyon kavramı öğrenilmeden Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim nedir sorusu pek net bir şekilde cevaplanamamaktadır. İlk olarak adaptasyon olayı şöyle anlatılabilir. Canlımın en rahat şekilde hayatını devam ettirmesi için oluşturduğu başkalaşımlara adaptasyon denilmektedir.

Eğer bir ortamda canlı zor hayatta kalıyor ise ya yok olmak zorundandır ya da o ortama en uygun şekilde uyum sağlamak zorundadır. Son yıllarda pek çok hayvan adaptasyon süreci içersin de olduğu belirtilmiştir. Şimdi Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim konusuna bakılırsak ise bu canlıların bu uyum sürecinde veya başka durumdan ölme olayları olarak düşünülebilmektedir.

Bu canlılar eğer ortama dayanamaz ve çok rahat şekilde ölüler ise bu duruma Darvin tarafından Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim olayı denilmiştir. Yani kısaca Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim ile adaptasyon canlıların yaşamı için bir birine muhtaç iki kavramdır. Eğer bir canlı adaptasyon uygular ise kesinlikle Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim ihtimali düşüktür. Fakat canlı bulunduğu ortama adaptasyon uygulamaz ise de Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim ihtimali oldukça yüksektir.

Biyolojide Varyasyon Örnekleri Nedir?

Adaptasyon ve Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim konusunun net bir şekilde anlaşılmasının ardından örnekler ile bu durum pekiştirilebilmektedir. İlk olarak bir beyaz kutup ayalarının yaşadığı alan düşünülsün. Ve bu ortama zamanında yüz adet de boz ayı bırakıldığı var sayılsın. Bu durumda karşılaşılan manzara oldukça farklı olabilmektedir. İlk olarak boz ayıların karşıda iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki ya adapte olup Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim durumundan uzak duracak.

Ya da adapte olmayıp Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim ile yok olup gidecektir. İlk yıllarda bu boz ayı canlıları kutuplarda oldukça net bir şekilde görüldüğü gibi neredeyse büyük bir kısmı yok olacak. Bu durum karşısında boz ayılar muhtemelen geceleri avlanmaya başlayacaktır. Bu durum yüz yıllar boyunca devam etmesi halinde belki de gri boz ayılar meydana geleceklerdir. Ve bulundukları ortama en uygun şekilde uyum sağlayacaklardır.

İşte bu durum gerçekleşen kadar bazı canlıların doğal ve beşeri yollar ile ölmesine Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim denilmektedir. Bu durumda pek çok kişinin aklına insanlar neden Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim yok olmamaklalardır soruş gelmektedir. İnsanlar yaradılış itibari ile oldukça zeki canlılar olarak bilinmektedir.

İnsanlar diğer hayvanlarda görülen adaptasyon sürecini oldukça hızlı bir şekilde atlatmaktadır. Ayrıca insanlar ilk zamanlarda ve halen Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim durumuna uğramaktadır. Yani aslında şuan insanların olduğu ortama beşeri yapay veya suni adaptasyon gelmektedir. Ve ayrıca karınca gibi bazı hayvanlarda da görülen sabalar gibi nedenlerle Varyasyon diğer adı ile doğal seçilim hızlı gerçekleşebilmektedir. Yaradılış itibari ile her canlının hayatta kalması için özel birkaç güç verilmiştir. Tabi ki bu durumda adaptasyonu hızlandırmaktadır.