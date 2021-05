Varyans nedir ve hesaplanır?

Pek çok istatistikçi sadece bir örneklemi ya da çalıştıkları ana kitlenin bir alt kümesini oluştururlar. Örnek verecek olursak, bir istatistikçi "Almanya'da üretilen her arabanın maliyeti" ana kitlesini incelemek yerine arabanın rastgele bir örneklem maliyetini bulma imkanı yakalar. İstatistikçi bu örneklemi Alman araba maliyetleri ile ilgili doğru ve isabetli bir tahminde bulunmak için kullanabilir ama bu örneklem genellikle gerçek rakamlarla tamamen eşleşmez.

Varyans Nasıl Hesaplanır?

Örneklemin varyans formülünü yazarak bir veri setinin varyansı, veri noktalarının ortalama olarak ne kadar dağılım gösterdiğini belirler. Varyans ne kadar sıfıra yakınsa veri noktaları da o kadar yakın kümelenir. Örneklem veri setleri ile çalışırken varyansı doğru bir şekilde hesaplayabilmek için aşağıdaki formülü kullanmanız gerekir;

= ∑[({\displaystyle x_{i}} - x̅){\displaystyle ^{2}}]/(n - 1)

Varyans Hesaplaması

Örneklemin ortalamasını hesaplamak için X̅ ya da "x-üzeri çizgi" sembolü, bir örneklemin ortalamasını almayı ifade eder.

Örneklemin ortalamasını ya da herhangi bir ortalamayı hesapladığınız gibi hesaplamanız gerekir: Tüm veri noktalarını birbiri ile topladıktan sonra da veri noktalarının sayısına bölmeniz gerekir. Ortalamayı verinin orta noktası olarak da görebilirsiniz. Eğer veri ortalama çevresinde kümelenir ise varyans düşük olur. Eğer veri ortalamadan uzak bir noktaya dağılırsa varyans yüksek olur.

Her veri noktasından hesaplanan ortalamayı çıkararak hesaplama yapmanız gerekir. Ardından - x̅’'yi hesaplama zamanı, burada {\displaystyle x_{i}} veri setinde yer alan her bir sayıyı ifade eder. Her cevap sayının daha çık bir ifade ile ortalamadan ne kadar uzak olduğunu ya da ortalamadan sapmasını gösterir. İşlemin cevaplarının toplamının sıfır olması gerektiği için işlemini kontrol etmek oldukça kolaydır. Bu da, ortalamanın tanımından kaynaklanır. Ardından her bir sonucun karesini almanız gerekir.