Varsıl ne demek, ne anlama gelir? Varsıl kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Varsıl kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Varlıklı 2- Gani 3- Zengin 4- Müreffeh 5- Variyetli 6- Bol 7- Verimli 8- Vafir

9- Kalantor 10- Randımanı

Varsıl Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 1 asır önce literatüre giren varsıl kelimesi, çok zengin anlamına gelir. Fakir, yoksul, fukara, geda ve züğürt sözcükleri varsıl ile zıt anlamlıdır. Kelime, yoksul kelimesine benzetilerek türetilmiştir.

Yok - aldığı ek (sul) - Yoksul

Var - aldığı ek (sıl) - Varsıl

Bu sözcük cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Varsıl bir aile

2- Varsıl bir iş adamı

Varsıl Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Varsıl kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Geçim sıkıntısı çekmeyen, çok zengin.

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İkinci Anlamı: Bereketli, verimli

Varsıl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Varsıl bir ailede büyüdüğü için çocukluğundan beri istediği her şeyin sahibi olmuş.

(Zengin anlamında kullanılmış.)

2- Kuraklıktan önce bu topraklar varsıldı.

(Bereketli anlamında kullanılmış)