Varsıl ne demek, ne anlama gelir? Varsıl kelimesinin TDK sözlük anlamı

Varsıl kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Varlıklı 2- Gani 3- Zengin 4- Müreffeh 5- Variyetli 6- Bol 7- Verimli 8- Vafir
9- Kalantor 10- Randımanı
Varsıl Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yaklaşık 1 asır önce literatüre giren varsıl kelimesi, çok zengin anlamına gelir. Fakir, yoksul, fukara, geda ve züğürt sözcükleri varsıl ile zıt anlamlıdır. Kelime, yoksul kelimesine benzetilerek türetilmiştir.
Yok - aldığı ek (sul) - Yoksul
Var - aldığı ek (sıl) - Varsıl
Bu sözcük cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Varsıl bir aile
2- Varsıl bir iş adamı
Varsıl Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Varsıl kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Geçim sıkıntısı çekmeyen, çok zengin.
İkinci Anlamı: Bereketli, verimli
Varsıl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Varsıl bir ailede büyüdüğü için çocukluğundan beri istediği her şeyin sahibi olmuş.
(Zengin anlamında kullanılmış.)
2- Kuraklıktan önce bu topraklar varsıldı.
(Bereketli anlamında kullanılmış)