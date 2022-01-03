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Varsıl ne demek, ne anlama gelir? Varsıl kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Varsıl#Varsıl Ne Demek
Varsıl ne demek, ne anlama gelir Varsıl kelimesinin TDK sözlük anlamı

1932 yılında gerçekleşen dil devriminden sonra literatüre birçok yeni kelime girdi. O kelimelerden biri olan varsıl, ''var'' sözcüğünden türetilmiştir. Kelimenin ilk anlamı zengindir. Bu sözcük bereketli topraklar ve araziler için de kullanılır. Varsıl ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Varsıl kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Varsıl kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Varlıklı 2- Gani 3- Zengin 4- Müreffeh 5- Variyetli 6- Bol 7- Verimli 8- Vafir

 9- Kalantor 10- Randımanı

 Varsıl Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 1 asır önce literatüre giren varsıl kelimesi, çok zengin anlamına gelir. Fakir, yoksul, fukara, geda ve züğürt sözcükleri varsıl ile zıt anlamlıdır. Kelime, yoksul kelimesine benzetilerek türetilmiştir.

 Yok - aldığı ek (sul) - Yoksul

 Var - aldığı ek (sıl) - Varsıl

 Bu sözcük cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Varsıl bir aile

 2- Varsıl bir iş adamı

 Varsıl Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Varsıl kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Geçim sıkıntısı çekmeyen, çok zengin.

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 İkinci Anlamı: Bereketli, verimli

 Varsıl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Varsıl bir ailede büyüdüğü için çocukluğundan beri istediği her şeyin sahibi olmuş.

 (Zengin anlamında kullanılmış.)

 2- Kuraklıktan önce bu topraklar varsıldı.

 (Bereketli anlamında kullanılmış)

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