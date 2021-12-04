Varsıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Varsılın anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Varsıl kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Fakir

2- Gariban

3- Berduş

4- Yoksul

5- Fukara

6- Sefil

7- Muhtaç

8- Düşkün

9- Geda

10- Parasız

Varsıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Zengin:

Farsça kökenli bir sözcük olan zengin hem pahalı ve lüks hem de varsıl demektir.

2- Gani:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan gani kelimesi, gına fiilinden türetilmiştir. Gına hem zengin olmak hem de doymak anlamına gelir. Gani kelimesi ise zengin, bol ve bereketli manasında kullanılır.

3- Varlıklı:

Var kelimesinden türetilen varlıklı sözcüğü de varsıl ile eş anlamlıdır.

Varsıl Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Gençken çok ''varlıklı'' olsa da sonra iflas etmiş.

2- Gençliğimizde az ''zengin'' olma hayalleri kurmadık.

3- Adamda ''gani gani'' para olsa da çocuklarına yardım etmiyor.

4- Zenginde para fakirde umut ''gani.''