Varsıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Varsılın anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Varsıl kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Fakir
2- Gariban
3- Berduş
4- Yoksul
5- Fukara
6- Sefil
7- Muhtaç
8- Düşkün
9- Geda
10- Parasız
Varsıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Zengin:
Farsça kökenli bir sözcük olan zengin hem pahalı ve lüks hem de varsıl demektir.
2- Gani:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan gani kelimesi, gına fiilinden türetilmiştir. Gına hem zengin olmak hem de doymak anlamına gelir. Gani kelimesi ise zengin, bol ve bereketli manasında kullanılır.
3- Varlıklı:
Var kelimesinden türetilen varlıklı sözcüğü de varsıl ile eş anlamlıdır.
Varsıl Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Gençken çok ''varlıklı'' olsa da sonra iflas etmiş.
2- Gençliğimizde az ''zengin'' olma hayalleri kurmadık.
3- Adamda ''gani gani'' para olsa da çocuklarına yardım etmiyor.
4- Zenginde para fakirde umut ''gani.''