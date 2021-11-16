Varoş nedir, ne anlama gelir? Varoş ne demek? TDK sözlük anlamı..

Haberin Devamı

Varoş kelimesinin kökeni Macar dilinden gelmektedir. Varoş kelimesinin tek bir anlamı yer almaktadır. Macarca dilinde város kelimesinden türetilerek dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Gündelik hayatta da kullanılır.

Varoş Nedir?

Varoş kent ve kasabanın dışında kalmış olan mahalle anlamına gelmektedir.

Varoş Ne Anlama Gelir?

Varoş demek kentin ve şehrin dışında kalan ücra mahalle demektir. Burada yaşayan insanlara varoş denir.

Varoş Ne Demek?

Dış mahalleleri tanımlamak için kullanılan bir terim olarak bilinmektedir. Varoş demek, şehirli olmayan, kasaba dışında yaşayan insanlara denilir. Varoş demek kelime anlamı itibari ile kenar mahalledir.

TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre Varoş kelimesi Macarcadan gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir anlamı bulunan bu kelime kent ya da kasabada kenar mahalle anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu kelimeye örnek olarak da Türk Dil Kurumu sözlüğünde örnek bir cümle yer almaktadır.