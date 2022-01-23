Varolmak nasıl yazılır? Varolmak kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Türkçede ''olmak'' yardımcı fiiliyle oluşturulmuş birçok kelime hem birleşik isim hem de tamlama olarak kullanılır. O kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kaybolmak 2- Yok Olmak 3- Viran Olmak 4- Gark Olmak 5- Kahrolmak 6- Ziyan Olmak 7- Dert Olmak 8- Kaydolmak

Var Olmak Nasıl Yazılır?

Var olmak, bulunmak ve mevcut olmak demektir. Varolmak kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Var Olmak

Var Olmak Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Var kelimesinden türetilmiş olan var olmak, birleşik isim değil tamlamadır. Türkçede tüm tamlamalar ayrı yazılır.

Türk Dil Kurumuna göre Varolmak kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Var olmak - Doğru Kullanım

Varolmak - Yanlış Kullanım

Var Olmak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Ben var olduğum sürece seni tüm kötülüklerden korumaya devam edeceğim.

2- Varolduğum evrenin içinde sırrına vakıf olamadığımız o kadar çok gizem var ki. (Yanlış Kullanım)