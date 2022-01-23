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Varolmak nasıl yazılır? Varolmak kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Varolmak nasıl yazılır Varolmak kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

İsim soylu bir kelime (var) ve fiil soylu bir sözcüğün (olmak) birleşmesinden oluşan ''var olmak'' öz Türkçedir. Var olmak hem yaşamak hem de bir yerde bulunmak anlamına gelir. Var sözcüğü eski yüzyıllarda kaleme alınmış kitaplarda ''bar'' şeklinde geçer. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Varolmak nasıl yazılır? Varolmak kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Türkçede ''olmak'' yardımcı fiiliyle oluşturulmuş birçok kelime hem birleşik isim hem de tamlama olarak kullanılır. O kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kaybolmak 2- Yok Olmak 3- Viran Olmak 4- Gark Olmak 5- Kahrolmak 6- Ziyan Olmak 7- Dert Olmak 8- Kaydolmak 

 Var Olmak Nasıl Yazılır? 

 Var olmak, bulunmak ve mevcut olmak demektir. Varolmak kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Var Olmak 

 Var Olmak Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Var kelimesinden türetilmiş olan var olmak, birleşik isim değil tamlamadır. Türkçede tüm tamlamalar ayrı yazılır. 

 Türk Dil Kurumuna göre Varolmak kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Var olmak - Doğru Kullanım

 Varolmak - Yanlış Kullanım 

 Var Olmak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 1- Ben var olduğum sürece seni tüm kötülüklerden korumaya devam edeceğim. 

 2- Varolduğum evrenin içinde sırrına vakıf olamadığımız o kadar çok gizem var ki. (Yanlış Kullanım)

 

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