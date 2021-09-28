Varolmak Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Varolmak Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Var olmak kelimesiyle eş anlamlı sözcükler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Mevcudiyet 2- Bulunmak 3- Vücut Bulmak 4- Yer almak 5- Mevcut Olmak

Var Olmak Nasıl Yazılır?

Türkçede olmak ve etmek gibi fiiller, isim soylu sözcüklerle yardımcı fiil olarak kullanılır. Bu fiillerden oluşturulan kelimeler birleşik isim değil tamlamadır. Bu nedenle var olmak tamlamasının bitişik değil ayrı yazılmasıdır.

TDK'ya Göre Varolmak Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Var olmak sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

VAR OLMAK - Doğru

VAROLMAK - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Yaşadığı onca hayal kırıklığına rağmen hala umudunun var olduğunu biliyorum. (Doğru)

2- Varolmak ya da olmamak. İşte bütün mesele. (Yanlış)