Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Vardiya ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre vardiya kelimesinin anlamı

#TDK#Vardiya Ne Demek Ne Anlama Gelir#Vardiya
Vardiya ne demek, ne anlama gelir TDKya göre vardiya kelimesinin anlamı

Vardiya kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılmakta olan kelimeler arasında yer almaktadır. Günümüzde vardiya kelimesinin oldukça fazla kullanıldığına rastlamak mümkün olmaktadır. Vardiya kelimesini duyduğunuz da hangi anlama geldiğiyle ilgili olarak siz de bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Vardiya ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Vardiya kelimesinin anlamı nedir? Vardiya kelimesinin anlamı ile ilgili detayları sizler için derledik.

Haberin Devamı

Vardiya kelimesi özellikle de çalışma hayatında oldukça fazla karşılaşılmakta olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Vardiya kelimesinin aynı zamanda gemilerde bulunan bir çalışma düzenini ifade etmek için kullanıldığı da bilinmektedir.

 Vardiya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Vardiya kelimesi özellikle iş hayatında bulunan kişilerin sıklıkla maruz kaldığı kelimelerden birisi olma özelliğine sahiptir. Vardiya, bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerin sırayla çalıştığı bir düzeni ifade etmekte olan bir kelimedir. Aynı zamanda vardiya kelimesinin gemilerde beklenen nöbet anlamına geldiğini söylemek de mümkün olmaktadır. Ancak günümüzde genel olarak vardiya kelimesi, işçilerin iş yerinde sırayla çalışmalarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

 TDK'ya Göre Vardiya Kelimesinin Anlamı

 Türk dil kurumuna göre vardiya kelimesinin sahip olduğu anlam bir iş yerinde bulunan işçilerin sırayla çalışması şeklinde ifade edilebilir. İş yerlerinde belirtilen vardiya sistemi ise iş yerinde bulunan tüm çalışanların sırayla ve belirli saat aralıkları ile çalıştığını ifade etmekte olan bir sistem olarak ifade edilebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Vardiya Ne Demek Ne Anlama Gelir#Vardiya

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı