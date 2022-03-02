Vardiya ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre vardiya kelimesinin anlamı

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Vardiya kelimesi özellikle de çalışma hayatında oldukça fazla karşılaşılmakta olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Vardiya kelimesinin aynı zamanda gemilerde bulunan bir çalışma düzenini ifade etmek için kullanıldığı da bilinmektedir.

Vardiya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Vardiya kelimesi özellikle iş hayatında bulunan kişilerin sıklıkla maruz kaldığı kelimelerden birisi olma özelliğine sahiptir. Vardiya, bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerin sırayla çalıştığı bir düzeni ifade etmekte olan bir kelimedir. Aynı zamanda vardiya kelimesinin gemilerde beklenen nöbet anlamına geldiğini söylemek de mümkün olmaktadır. Ancak günümüzde genel olarak vardiya kelimesi, işçilerin iş yerinde sırayla çalışmalarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

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TDK'ya Göre Vardiya Kelimesinin Anlamı

Türk dil kurumuna göre vardiya kelimesinin sahip olduğu anlam bir iş yerinde bulunan işçilerin sırayla çalışması şeklinde ifade edilebilir. İş yerlerinde belirtilen vardiya sistemi ise iş yerinde bulunan tüm çalışanların sırayla ve belirli saat aralıkları ile çalıştığını ifade etmekte olan bir sistem olarak ifade edilebilir.