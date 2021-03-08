Vardığın Yer Körse Gözünü Kapa atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı kimseler ile iyi bir ilişki kurmayı düşünüyorsak onların her kusuruna görmemiz gerekir. Bazı hatalarını görmezden gelerek güzel bir dostluk kurabilirsiniz. Ancak bir kişinin sürekli hatalarını görür ve bunu dile getirirseniz o kişi ile iyi bir ilişki kurmanız mümkün değildir.

Vardığın Yer Körse Gözünü Kapa Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanların çevresinde dost edinebilmesi için insanlara iyi davranmaları gerekir. Aksi takdirde dostluk kurma şansları yoktur. İnsanların her kusurunu görürseniz onlarla arkadaş olma ihtimaliniz yok denecek kadar azdır. Bu amaçla vardığın yer körse gözünü kapa atasözü kullanılmaktadır.

Vardığın Yer Körse Gözünü Kapa Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaş edinmek istiyorsan onlara uyum sağlamalısınız, vardığın yer körse gözünü kapa.