Varak ne demek, ne anlama gelir? Varak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Merkel sonrası deprem erken başladı Almanya eleştiri oklarının hedefindeMerkel sonrası deprem erken başladı! Almanya eleştiri oklarının hedefinde #Olaf Scholz
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
İğrenç iddia Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişmeİğrenç iddia! Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişme#İzmir
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Varak ne demek, ne anlama gelir? Varak kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Varak#Varak Ne Demek
Varak ne demek, ne anlama gelir Varak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Türkçe diline sonradan geçiş yapan kelimelerin kullanımı oldukça yaygındır. Varak kelimesi de, Türkçe diline sonradan geçen kelimelerden biridir. Köken bakımından merak edilen varak kelimesi herkes tarafından araştırılıyor. Varak sözcüğüyle alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, internet sitelerinde arama yapabiliyor. Varak ne demek, ne anlama gelir? Varak kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili detayları derledik.

Haberin Devamı

Herkesin merak ettiği varak kelimesinin anlamı öğrenilmek isteniyor. Varak kelimesinin anlamlarına ulaşmak mümkündür. Varak kelimesi TDK'ya göre, yaprak anlamına sahip bir kelimedir.

 Varak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı merak edilen varak sözcüğü hakkında araştırmalar yapılıyor. Anlamı bilinmeyen varak sözcüğü en çok araştırılan kelimelerin başında bulunuyor. Kişiler bilgi sahibi olmak adına varak sözcüğünü her kaynakta araştırıyor. Günümüzde kullanılan varak kelimesi, pek çok kişi tarafından ilk defa duyuluyor. İlk defa varak kelimesini duyanlar, anlamı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaprak anlamına gelen varak kelimesi, günümüzde kullanılıyor. Varak kelimesi yaprak anlamında kullanılan bir kelimedir.

Varak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

TDK'da bulunan sözcük anlamı içerisinde varak kelimesi de bulunuyor. TDK üzerinde araştırma yapanlar, varak kelimesinin TDK'ya göre karşılığını araştırıyor. Varak kelimesi TDK tarafından anlamı belirlenen bir kelimedir. Varak kelimesinin TDK karşılığı herkes tarafından öğrenilmek isteniyor. TDK'ya göre varak kelimesi, yaprak anlamındadır. Yaprak anlamında kullanılması gereken kelime türlerinden biridir. TDK'ya göre varak kelimesinin, belirlenen anlamlarda kullanılması gerekiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Varak#Varak Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen