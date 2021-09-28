Var Olmak Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Var Olmak Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Var olmak ile eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mevcudiyet 2- Vücut Bulmak 3- Bulunmak

Var Olmak Nasıl Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre anlamca kaynaşmış olan birleşik isimler bitişik yazılır. Var olmak ise birleşik isim değil bir tamlamadır. Bu nedenle bu sözcüğün bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Varolmak Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Var olmak sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

VAR OLMAK - Doğru

VAROLMAK - Yanlış

Örnek Cümle

''Sartre'ın var olmak üzerine yazdığı denemeler oldukça başarılı.''