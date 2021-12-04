Var kelimesinin eş anlamlısı nedir? Varın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Var kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yok

2- Nisti

3- Adem

4- Gaybubet

5- Hiç

6- Yitik

7- Zail

8- Namevcut

Var Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Mevcut:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mevcut kelimesi, vücut sözcüğünden türetilmiştir. Vücut, var olmak ve zuhur etmek anlamına gelirken, mevcut da varlık demektir.

2- Kaim:

Kaim kelimesi hem ayakta durmak hem de var olmak anlamına gelir.

3- Mevcudat:

Mevcudat, yaratılmışlar ve varlıklar demektir.

Var Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Maalesef benim yakın çevremde de aynı sıkıntılar mevcut.

2- Beni kendisine aşık etti ve tüm mevcudiyetimi ele geçirdi.

3- İlim insanın kendini bilmesiyle kaimdir.

4- Mahşer gününde tüm mevcudat Allah'ın huzurunda toplanacak.