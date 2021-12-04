Var kelimesinin eş anlamlısı nedir? Varın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Var kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yok
2- Nisti
3- Adem
4- Gaybubet
5- Hiç
6- Yitik
7- Zail
8- Namevcut
Var Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Mevcut:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan mevcut kelimesi, vücut sözcüğünden türetilmiştir. Vücut, var olmak ve zuhur etmek anlamına gelirken, mevcut da varlık demektir.
2- Kaim:
Kaim kelimesi hem ayakta durmak hem de var olmak anlamına gelir.
3- Mevcudat:
Mevcudat, yaratılmışlar ve varlıklar demektir.
Var Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Maalesef benim yakın çevremde de aynı sıkıntılar mevcut.
2- Beni kendisine aşık etti ve tüm mevcudiyetimi ele geçirdi.
3- İlim insanın kendini bilmesiyle kaimdir.
4- Mahşer gününde tüm mevcudat Allah'ın huzurunda toplanacak.