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Var kelimesinin eş anlamlısı nedir? Varın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Var#Eş Anlamlısı
Var kelimesinin eş anlamlısı nedir Varın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''bar'' şeklinde geçen var sözcüğü, 11. yüzyılda literatüre girdi. Bir şeyin mevcut durumda ya da gözle görünür olmasına var olmak denir. Kelime mecazen yaşamak anlamına gelir. Var kelimesinin içinde yer aldığı bazı kalıp ifadeler ve deyimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Varsa yoksa 2- Varoluşçuluk 3- Varlık Ötesi. Bu sözcük cümle içinde hem fiil hem de isim olarak kullanılabilir. Örnek Cümleler: 1- İyi ki varsın. 2- Fazla kırmızı kalemi olan var mı? Var kelimesinin eş anlamlısı nedir? Var kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Var kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yok

 2- Nisti

3- Adem

4- Gaybubet

5- Hiç

6- Yitik

7- Zail

8- Namevcut

 Var Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Mevcut:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan mevcut kelimesi, vücut sözcüğünden türetilmiştir. Vücut, var olmak ve zuhur etmek anlamına gelirken, mevcut da varlık demektir.

 2- Kaim:

 Kaim kelimesi hem ayakta durmak hem de var olmak anlamına gelir.

 3- Mevcudat:

 Mevcudat, yaratılmışlar ve varlıklar demektir.

 Var Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Maalesef benim yakın çevremde de aynı sıkıntılar mevcut.

 2- Beni kendisine aşık etti ve tüm mevcudiyetimi ele geçirdi.

 3- İlim insanın kendini bilmesiyle kaimdir.

 4- Mahşer gününde tüm mevcudat Allah'ın huzurunda toplanacak.

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