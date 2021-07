Vapurla tarihe yolculuk

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vapurla "İstanbul'un tarihine yolculuk" adlı programda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Üsküdar’dan kalkan vapura 140 ortaokul ve lise öğrenci bindi. Müzik dinletisi eşliğinde öğrencilere, İstanbul'un sarayları, camileri, korulukları, yalıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü anlatıldı. Öğrencilerin hepsiyle ayrı ayrı ilgilenen Bakan Selçuk, bol bol fotoğraf çektirdi.

VAPURDA TARİH DERSİ

Etkinlik sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün 'Telafide Ben de Varım' çalışması çerçevesinde 140 öğrencimizle bir araya geldik. Şu an lise ve ortaokul öğrencilerimiz burada. Şu an öğrencilerimize İstanbul'un tarihini tanıtmak için yolculuk yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile İstanbul'u dinlemek gerçekten harika bir his. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Telafide Ben de Varım' etkinliğimizde 25 öğretmenimiz de bizimle birlikte. Şu bulunduğumuz ortam aynı zamanda bir sınıf. Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla bugün tarih dersini öğrencilerle beraber işliyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERE KAHVE SÖZÜ

Etkinlik süresince bol bol muhabbet eden Bakan Selçuk bazı öğrencilere kahve sözü verdi. İstanbul Sancaktepe Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Dilan Ekici ve Hacer İşnel ile bir sonraki ziyaretinde yeniden bir araya gelip kahve içeceklerini söyleyen Selçuk, öğrencilerle şakalaştı. İki kız öğrenci de Bakan Ziya Selçuk’u çok sevdiklerini dile getirerek kahve sözü aldıkları için heyecanlı olduklarını söylediler.