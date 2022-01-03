Vantuz ne demek, ne anlama gelir? Vantuz kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Herkesin çok sık gördüğü vantuz sözcüğünün birçok anlamı bulunuyor. Anlam bakımından önemli olan vantuz sözcüğü TDK'da, deri üzerine yapıştırılan çekip emme görevini gerçekleştiren alet anlamındadır

Vantuz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yabancı sözcüklerle karşılaşıldığı zaman sözlüklere bakarak bilgi sahibi olmak mümkündür. Farklı kökene sahip olan vantuz kelimesi de, sözlüklerde görülebilecek bir kelimedir. Bireyler vantuz sözcüğü için birçok araştırma yaparak, doğru anlamına ulaşmak istiyor. Vantuz sözcüğü Fransızca kökenli olan ve Türkçe diline sonradan geçen önemli bir sözcüktür. Vantuz sözcüğü, deri üzerine yapıştırılarak emilmesini sağlayan aletler anlamındadır.

Vantuz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'da doğru olarak anlamı öğrenilmek istenen sözcükler arasında, vantuz kelimesi de bulunuyor. Kelimelerin en doğru anlamlarını paylaşan TDK, kişilerin yakından takip ettiği bir kurumdur. Türkçe dilindeki tüm sözcüklerin doğru anlamlarını bildiren TDK, vantuz sözcüğünün de anlamını paylaşıyor. Bireyler TDK'da araştırmalar gerçekleştirerek kolayca vantuz sözcüğünün anlamına ulaşabiliyor. TDK'ya göre vantuz sözcüğü, derilerin üstüne yapıştırılarak çekip emmek için kullanılan alet anlamına sahiptir.