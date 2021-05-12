Van'ın alan kodu kaçtır? Van telefon kodu hakkında bilgi

Şüphesiz söz konusu Van olduğu zaman akla ilk olarak Van Gölü gelir. Türkiye'nin en büyük ve en önemli gölü olması ile beraber aynı zamanda Balıkçılık açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu gölün en önemli özelliklerinden biri ise sodalı olmasıdır. Birçok çeşit balık türü barındırması üzerinde önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Özellikle teknolojik bir sistem ile günümüzde Van Gölü'nün üzerinden tren geçmekte ve ulaşım sağlanmaktadır.

Van'ın Alan Kodu Kaçtır?

Van ilinin alan kodu 0 432’dir. Herhangi bir nedenden dolayı ihtiyacınız olduğunda bu alan kodunu kullanmak suretiyle sabit hatlara ulaşım sağlayabilirsiniz. Yapmak istediğinizi iletişim konusunda alan kodu ile beraber sabit numarayı giriş yaparak dilediğiniz yere ile iletişim kurmanız oldukça kolay. Tabii bu bağlamda merkez ve ilçeler açısından da sabit alan kodunu bilmek gerekir.

Van şehri aynı zamanda sadece Türkiye'de değil dünya çapında kedileri ile bilinmektedir. Kendine has ve özel cins kedileri ile beraber, mavi ve yeşil gözlere sahip bu kediler dünya çapında tanınıyor. Tarım ve hayvancılık ile sanayileşme konusunda da ilerleme gösteren şehir için, 432 alan kodunu kullanarak iletişim kurabilirsiniz.