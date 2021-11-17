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Vanilya özütü nedir, nasıl yapılır? Vanilya özütü nasıl ve nerelerde kullanılır?

#Vanilya Özütü#Meyve#Vanilya
Vanilya özütü nedir, nasıl yapılır Vanilya özütü nasıl ve nerelerde kullanılır

Vanilya ürünü çeşitli şekillerde üretilebilen gıda, kozmetik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Vanilya aslında bir bitki türünün adıdır. Bu bitkiden çeşitli özler meydana gelmektedir. Vanilya bitkisinin tozu, sıvısı yapılabilmektedir. Vanilya çubuğu, vanilya özütü bu bitkiden üretilen örneklerdir. Hatta vanilya ve bitkisinden üretilen her ürün hoş kokusuyla bilinmektedir. Aynı zamanda ürünlerin tadı da bulunmaktadır. Vanilya özü hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

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Vanilya özü kelimesini her insan mutlaka duymuştur. Hatta mutfakta çeşitli gıdalarda sıklıkla vanilya kullanılmaktadır. Bilindiği gibi bitkilerin özü elde edilebilmektedir. Bu bitki özleri ilgili bitkinin kurutulmasıyla oluşmaktadır. Aynı zamanda öz elde edilirken en yüksek derecede fayda sağlaması için çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

 Vanilya Özütü Nedir?

 Vanilya bitkisinin uzun süre bir bozulma olmadan saklanmasıyla elde edilen solüsyon maddesine vanilya özütü denmektedir. Bu sıvı solüsyon tatlılarda ve hamur işlerinde kullanılacak seviyededir. Vanilya özütü yapımında aslında alkol kullanılmaktadır. Fakat vanilya özütü yapımından sonra bu alkol hemen uçmakta ve kokusu bile kalmamaktadır. Geriye kalan tek koku vanilya kokusu olmaktadır.

 Vanilya özütü elde etmek ev koşullarında oldukça zordur. Vanilya çubuğu ve vanilya tozu kolaylıkla marketlerde aktarlarda bulunmaktadır. Fakat vanilya özütü solüsyonunu ise Türkiye ülkesinde bulmak zordur. Vanilya ve vanilyadan elde edilen bu ürünlerin insan sağlığına da oldukça faydaları vardır.

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 Vanilya bitkisinden çeşitli yollarda üretilen toz halinde bulunan marketlerde satılan gıdaların yapımında kullanılan güzel kokulu türüne vanilin denmektedir.

 Vanilya Özütü Nasıl Yapılır?

 Vanilya özütü yapımında bazı teknikler kullanılmaktadır. Vanilya özütü koyu renkte hoş kokulu sıvı bir üründür. Hatta vanilya özütü ürünü vanilya bitkisinin kalbi olarak bilinmektedir.

 Vanilya özütü yapımında vanilya çubuğu ve votka alkolü kullanılır. Beş adet vanilya çubuğu ve 300 ml votka kullanılarak vanilya özütü yapılır.

 Bu vanilya çubukları ortadan ikiye eşit parçaya ayrılır. Cam bir şişeye dik olacak şekilde vanilya çubukları yerleştirilir. Üzerine gerekli olan miktarda votka dökülür ve şişenin kapağı sıkıca kapatılır.

 Vanilya özütü karışımı alkollü bir karışımdır. Vanilya özütü yapımında bir de bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresi sekiz ile on hafta arasındadır. Şişenin kapağı açılmadan arada çalkalama işlemi yapılarak bekletilir.

 Vanilya özütü sıvısının olması için renginin koyulaşması ve vanilya aromasının çıkması gerekir. Bu süre sonunda ortaya vanilya özütü çıkar. Bu solüsyon çeşitli ürünlerde uzun zaman saklanarak kullanılabilir.

 Vanilya Özütü Nasıl Kullanılır?

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 Vanilya özütü özellikle hamur işlerinde ve tatlılarda kullanılabilir. Hamur işine ya da bir tatlıya aroma katması amacıyla biraz vanilya özütü damlatılabilir. Ayrıca vanilya baharatlar içinde yer alan safrandan sonraki en pahalı üründür.

 Aynı zamanda vanilya özütünün keskin bir aroması olduğu için gıda ürünlerinde çok fazla kullanmaya gerek yoktur. Vanilya özütü yemeğin yapım aşamasında diğer malzemelere karıştırılarak kullanılır.

 Bir tatlıda vanilya özütü kullandığınızda zaten toz vanilya kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Vanilya özütü uzun süre saklanabildiği için maddi tasarruf da sağlayabilirsiniz.

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 Vanilya Özütü Nerelerde Kullanılır?

 Vanilya özütü mutfakta kullanılır. Bu ürün tatlı ve aromalı yani kokulu bir ürün olduğu için daha çok tatlı yapımlarında yer alır.

 Kek, kurabiye ve muhallebi gibi tatlılarda vanilya özütüne yer verilebilir. Aynı zamanda vanilya özütü bazı kozmetik ürünlerin yapımında da kullanılır. Örneğin bir krem yaparken vanilya özütü katılabilir. Bu sayede oluşan kozmetik krem vanilya kokulu olacaktır.

 Özellikle vanilya özütü dondurma yapımında da kullanılır. Meyveli dondurma yaparken bile vanilya özütü kattığınızda dondurma buzlanma yapmayacaktır. Tatlı, pasta, kek, kurabiye, şampuan, krem, losyon ve parfüm vanilya özütünün başlıca kullanıldığı yerlerdir. 

 

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#Vanilya Özütü#Meyve#Vanilya

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