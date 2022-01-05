Eğitime kar engeli

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Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapandı, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de izinli sayıldı. Okulların tatil edilmesiyle çocuklar kartopu oynayarak eğlendi.

İKİ ÖĞRETMEN TİPİ NEDENİYLE YOLDA KALDI

Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitme ara verildi. Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Özalp ilçesinden Gürpınar’ın Elaçmaz Mahallesi’ne gitmek isteyen 2 öğretmen, saat 00.30 sıralarında, tipi nedeniyle yolda kaldı. Öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Yoldan çıkan aracı kurtaran ekipler, öğretmenlere Elaçmaz’a kadar eşlik etti.