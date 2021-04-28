Van plaka kodu kaçtır? Van ve ilçelerinin plaka harfleri

Trafikte çok farklı plakalara sahip araçlar görülebilmektedir. Bu durum farklı illerden araçların farklı bölgelere doğru yol almalarından kaynaklanmaktadır. Van ili plakasına sahip araçlar da farklı illerde görülebilmektedir. Bu durumda farklı bir plaka koduna sahip araç/araçların görülmesi söz konusu olur.

Van Plaka Kodu Kaçtır?

Van ilinden çıkış yapan araçların tamamına yakını 65 plaka koduna sahip plakalar taşır. Bunun sebebi ise Van ilinin plaka kodunun 65 olmasıdır. 65 plaka koduna sahip araçlar Van iline kayıtlı durumda olan vasıtalardır. Bu sayede farklı illerde bu koda sahip plakalı araçların Van'dan çıkış yapmış olduğu kolaylıkla anlaşılır olmaktadır.

Van ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Van ilinin ilçeleri; Van merkez ilçesi, Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gevaş, Çaldıran, Gürpınar, Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Saray, Muradiye, Özalp ilçesidir. Van'ın merkez ilçesi de dahil olmak üzere 14 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden Van merkez dahil olmak üzere 8 tanesinin özel harf plaka kodu bulunmaktadır. Bunlar;

Van Merkez Plaka Harf Grupları:

- 65 T 0001- 65 T 2999

- 65 E 0001- 65 E 0030

- 65 AC 001- 65 AZ 999

​​- 65 T 5000 - 65 T 5999

- 65 AB 001 - 65 EA 001

- 65 EZ 999 - 65 M 0001

- 65 M 0999 - 65 AZ 999

​​​​​​​- 65 N 0001- 65 N 0250

- 65 S 0001- 65 NZ 999

​​​​​​​- 65 NA 001- ​​​​​​​65 S 0300

Gevaş İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 65 Y 4999 ​​​​​​​- 65 FA 001

​​​​​​​- 65 T 4000 - 65 T 4999

- 65 FZ 999 ​​​​​​​- 65 Y 3500

Edremit İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 65 T 3020 ​​​​​​​- 65 T 3000

Erciş İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 65 M 2500 ​​​​​​​- 65 DA 001

- 65 DZ 999 ​​​​​​​- 65 M 2000

Özalp İlçesi Plaka Harf Grupları:

-65 HZ 999 ​​​​​​​- 65 HA 001

Gürpınar İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 T 2000 - 65 T 2015

Muradiye İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 LA 001- 65 T 3999

- 65 LZ 999 ​​​​​​​- 65 T 3000

Başkale İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​​​​​​- 65 KA 001-65 KZ 999