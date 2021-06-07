Van lise taban puanları 2021! Van LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Van'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Van'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 435,6221 3 0,1 VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 427,154 3,92 0,2 VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 413,5824 5,68 3,93 VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,7861 7,21 5,03 VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 399,3226 7,98 1,06 VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 393,7973 8,99 4,07 VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 377,1825 12,5 6,5