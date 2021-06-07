Van lise taban puanları 2021! Van LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS'ye giren öğrenciler verdikleri net cevaplar sonucu alabilecekleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Van'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda elde ettikleri yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Van LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Van'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Van'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|435,6221
|3
|0,1
|VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|427,154
|3,92
|0,2
|VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|413,5824
|5,68
|3,93
|VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|403,7861
|7,21
|5,03
|VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|399,3226
|7,98
|1,06
|VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|393,7973
|8,99
|4,07
|VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|377,1825
|12,5
|6,5
|VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|374,1836
|13,21
|7,26
|VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|367,7784
|14,79
|4,12
|VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|362,5028
|16,16
|8,06
|VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|356,1691
|17,88
|7,85
|VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|348,2456
|20,16
|5,78
|VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Farsça
|30
|342,8602
|21,77
|9,03
|VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|333,0572
|24,89
|14,9
|VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|332,449
|25,09
|14,26
|VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|136
|327,2408
|26,83
|10,69
|VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|323,8236
|28,02
|9,19
|VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|301,805
|36,42
|15,14
|VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|299,7484
|37,28
|20,24
|VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|299,3109
|37,46
|16,3
|VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|299,0273
|37,58
|20,31
|VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|290,9996
|41,11
|23,73
|VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,6183
|42,2
|18,94
|VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,3147
|43,75
|24,98
|VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|277,6519
|47,52
|13,26
|VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|273,2826
|49,81
|16,29
|VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|269,7597
|51,68
|23,31
|VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|227,506
|77,93
|20,81