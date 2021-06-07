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Eğitim
Haber Giriş: 07.06.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Van lise taban puanları 2021! Van LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Van lise taban puanları 2021! Van LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler verdikleri net cevaplar sonucu alabilecekleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Van'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda elde ettikleri yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Van LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Van'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Van'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204435,622130,1
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204427,1543,920,2
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204413,58245,683,93
VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120403,78617,215,03
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180399,32267,981,06
VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150393,79738,994,07
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204377,182512,56,5
VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce280374,183613,217,26
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136367,778414,794,12
VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180362,502816,168,06
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60356,169117,887,85
VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68348,245620,165,78
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/ErkekFarsça30342,860221,779,03
VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68333,057224,8914,9
VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68332,44925,0914,26
VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce136327,240826,8310,69
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30323,823628,029,19
VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30301,80536,4215,14
VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce60299,748437,2820,24
VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30299,310937,4616,3
VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60299,027337,5820,31
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60290,999641,1123,73
VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30288,618342,218,94
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30285,314743,7524,98
VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60277,651947,5213,26
VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60273,282649,8116,29
VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60269,759751,6823,31
VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30227,50677,9320,81

 

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