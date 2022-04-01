Van Kedisi Villası’nda yılın ilk yavruları doğdu

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6 görevlinin çalıştığı aynı zamanda her sabah titizlikle baştan aşağı temizlenen tesis hakkında bilgi veren ve dünyaya gelen yavrularla ilgili konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya şunları söyledi:

2 BUÇUK AY ÖZEL ALANDA KALACAK

“Tesisimizde 2022 yılının ilk Van kedisi doğumu gerçekleşti. Yeni yavrularımız dünyaya gözlerini açtı. Anneleri şimdi 2 buçuk ay boyunca kendisine ayrılan özel alanda yavrularını besleyecek. Biz de tüm sağlık kontrollerini ve bakımlarını yapacağız. 2 buçuk ayın sonunda aşı programları başlayacak. Aşı programı bittikten 15 gün sonra da yeni yavrular yavru odasına alınacaklar. Anne ve yavruları doğum sonrası bakım sürecindeyken oraya ziyaretçi almıyoruz çünkü anne stresli oluyor. Burada 2 yüzden fazla kedi var. Sayıları çok olduğu için her kediye isim vermemiz mümkün değil. Bu nedenle hepsinin kimlik numaraları var. Bu numaralar üzerinden anne baba dede büyük dede bilgileri sistemde kayıtlı tutuluyor.

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Bu tesis 30 yıl önce Van kedisinin neslinin tehlikeye girmesi üzerine üniversitemiz ve Van Valiliği’nin iş birliğiyle kuruldu. Tesisin esas amacı bu özel ırkın neslini, orijinal formlarını muhafaza etmek ve kontrollü bir şekilde çoğaltmak. Tesiste erkek kediler, dişi kediler ve yavrular ayrı yerlerde tutuluyor. Rahat etmeleri için yemekhane, yatakhane ve gezinti alanları da ayrı alanlarda organize edildi. Ayrıca 20-25 localı bir doğum merkezimiz var burada ayrı odalar ve doğum kutuları var. Burada anne kediler doğum yapıp, 2 buçuk ay boyunca yavrularını emziriyor. Yatakhanede her birinin kendine ait yatağı var. Gezinti için 300 metrekarelik bir alanları ve bu alan içinde oyuncakları ile tırmanma aletleri var. Bunun yanı sıra kum havuzlar ve yüzme havuzlarında da güzel vakit geçirebiliyorlar. Gezinti, yemek ve yatakhane alanlarına giriş çıkışları serbest. Kapalı sistemde sağlanabilecek en lüks ortamı onlara sağlamaya çalışıyoruz.

ZİYARET HALKA AÇIK

Van Kedisi Villası halkın ziyaretine açık. Pandemi nedeniyle bu uygulamayı durdurmuştuk ancak artık gelen ziyaretçiler tüm tesisi gezip aynı zamanda hayvanları sevme imkanı bulabiliyor, ziyaretçilerimiz bir yaş mama alıp kedileri besleyebiliyorlar. Giriş ücreti 3 buçuk lira. Buradan elde edilen gelir kedilerin bakımı için kullanılıyor. Ufak tefek giderlerimizi buradan sağlıyoruz. Ancak bu tesisin masrafları üniversitemizin rektörlüğü tarafından karşılanıyor.

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Tesisimizde kedileri ücretli sahiplendiriyoruz burada amacımız ticaret yapmak değil ciddi hayvanseverleri seçebilmek. Ücretsiz olduğu zaman bunun disiplinini sağlamak çok zor. İsteyen herkese kedi vermiyoruz 10 bin kişi istiyorsa 100 kişiyi seçip veriyoruz. Sahiplenmek isteyen kişilerle mülakat yapıp bilgilerini alıyor ona bir aile olup olamayacağını değerlendiriyor, niyetiyle ilgili kanaat ediniyoruz. Aynı zamanda sahiplendirilen her kediyi çipli sistem üzerinden takip ediyoruz. Aynı zamanda kedilerini çiftleştirmek isteyen kişilerin birbirileriyle iletişim kurmasını sağlamak için yardımcı oluyor Van kedilerini çoğaltmaya çalışıyoruz. Irk nüfusunu kontrol altında tutmak için yalnızca iki gözü mavi ya da iki gözü kehribar olanları sahiplendiriyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelir de yine kedilerimizin bakım ve ihtiyaçları için harcanıyor.Van kedilerinin sağlığıyla, genetiğiyle, yapısıyla ilgili yapılması gereken tüm araştırmaları yapıyoruz. En son ‘sağır’ olarak bilinen Van kedilerinin duyma yetileriyle ilgili bir araştırma yaptık, çünkü bunun doğru olmadığını biliyorduk. 7 yıl boyunca araştırma yaparak sağlıkla ilgili tüm verileri ortaya koyduk ve çıkan sonuca göre dünyadaki beyaz kediler üzerinde en az sağır olan kedilerin Van kedileri olduğunu ortaya koyduk. Sadece yüzde 14 gibi bir duyma kayıpları var yani yüzde 86 duyuyorlar.”

HEM BİRİNCİ HEM DE İKİNCİ O MERKEZDEN

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 25 yıldır kedilerden sorumlu olarak çalışan Mehmet Atar Bayır Van Büyükşehir Belediyesi’nin 26 Mart’ta düzenlediği Kedi Güzellik Yarışması’nda şampiyonun merkezlerinden çıktığını belirterek ,

“Karakterine, güzelliğine, uyumuna ve vücut yapısına güvenerek kedilerimiz arasından Mia ve Maya’yı yarışmaya gönderdik. 32 kedinin katıldığı yarışmada kedilerin kuyruk yapısına, tüy ve yüz yapısına ve sahibiyle uyumuna göre puanlama yaptılar, Miya birinci Maya ise ikinci oldu” dedi.”