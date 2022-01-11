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Valinin görevleri ve yetkileri nelerdir? Valinin sorumlu olduğu kurumlar

#Vali#Görev#Kamu
Valinin görevleri ve yetkileri nelerdir Valinin sorumlu olduğu kurumlar

Vali şehirler için çok önemli görevlere sahip olan bir devlet çalışanıdır. Valinin yerine getirmesi gereken bir takım görevleri vardır. Her vali bu görevleri uygulamak ve yerine getirmek ile yükümlüdür. Valinin görevleri ise, herkes tarafından da merak edilen bir konudur. Bu nedenle de valinin görevleri yeni vali atamalarının yapılması üzerine internetten sıkça araştırılıyor. Valinin görevleri ve yetkileri nelerdir sizler için derledik.

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Vali bir şehirde belediye başkanı kadar yetkisi olan bir devlet görevlisidir. Vali, aynı zamanda doğrudan devlete bağlıdır. Devlet tarafından verilen özel görevleri yürütür.

 Valinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

 İl Bütçesini Hazırlamak: Devlet tarafından her il için bir bütçe ayrılır. Bu bütçenin de hazırlanmasını ise, vali temin eder. Vali tüm ilçelere göre bu bütçeyi kendisi belirler. Titizlikle bu bütçe çalışmalarını gerçekleştirir. Kanuna uygun bir şekilde bütçe hazırlamasını sağlar.

İl Özel İdaresini Denetlemek: Valinin en önemli görevlerinden birisi de denetlemektir. Özel il idaresini denetlemek ve halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyerek bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapmak da özel il idaresinin görevleri arasında yer alır.

Jandarma ve Polisin Görev Yerlerini Değiştirmek: İl için bazı bölgelere jandarma ve bazı bölgelere ise polis bakar. Valinin görevleri arasında ise, bu kolluk kuvvetlerinin yerlerini ihtiyaca göre değiştirmek de yer alıyor. Vali ihtiyacı belirledikten sonra polislere ve jandarmaya duyuru yaparak bunların yerlerini değiştirir.

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Kamu Düzenini Sağlamak: Emniyet teşkilatı her ilde doğrudan valiye bağlı olarak görev yapar. Vali toplumun refahını ve huzurunu sağlamak için çeşitli çalışmalar yapar. Kamu düzenini sağlamak için herhangi bir olayın gerçekleşmesini önlemek ve huzursuzluğa yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için emniyet teşkilatlarına da bir bildiri yayınlar.

Devlete Bağlı Olan Kurumların Denetimini Yapmak: Vali bir ilde devlete bağlı olan tüm kurum ve kuruluşların denetimini yapmakla yükümlüdür. Bu valinin temel görevleri arasında yer alır. Eğer bu kurumlarda devlet aleyhine gelişen bir durum bulunuyorsa vali görevlileri bu durumu bir rapor hazırlayarak valiye bildirir. Bunun sonucunda ise, denetimlerin titizlikle yapılmasını sağlarlar.

Vali, bir ilin en yetkili idari amiridir. İdari amir olarak ilin tüm idaresi ile ilgilenir.

Kısaca Maddeler Halinde Valilerin Yetkileri

 Vali, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun, mevzuat ve kanun hükmünde kararnameyi yayıp uygulanmasını sağlamakla görevlidir. İlgili yasal düzenlemelerden aldığı yetkiler ile genel bazı emirler çıkarabilirler. Bunun dışında kalan valilerin diğer görev ve sorumlulukları ise şunlardır;

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Şartsız bir şekilde il için gelen tüm bağışları kabul etmek.

İl bütçesinde yoksul vatandaşlara pay ödeneği şeklinde dağıtmak.

Özel il idarelerinin düzenli bir şekilde tüm denetimi yapmak.

Bütçeyi detaylı bir şekilde hazırlamak ve bütçenin dağılımını plana göre titizlikle uygulamak.

Yetkili organlar için çeşitli kararlar almak ve bu kararları uygulamak için de bildiri yayınlamak.

Devlet adına tüm devlete ait olan kurum ve kuruluşların il bazında denetimini yapmak.

Kolluk kuvvetlerine emir ve direktifler vererek suç işlenmesini önleyerek kamu düzenini ve huzurunu sağlamak,

İl halkının ortak ihtiyaçlarını belirleyerek bunları gidermeye yönelik çalışmalar yapmak ve özel idaresini denetlemek,

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İl özel idaresinin bütçesini titizlikle hazırlamak.

Jandarma, gümrük muhafaza, polis ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin il içinde yerini gerekli olan durumlarda geçici ya da kalıcı bir şekilde değiştirmek,

Valinin Sorumlu Olduğu Kurumlar

 Vali, bir devlete bağlı olarak görev yapan tüm kurum ve kuruluşların denetimini yapmakla görevlidir. Bu nedenle ildeki jandarma, polis teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve devlete bağlı olarak görev yapan tüm kuruluşlar valiliğin sorumluluğu altında görev yapar.

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