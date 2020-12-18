Vali nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Vali olma şartları, maaşları ve iş imkanları  

Kaymakam ilçenin en büyük amiri iken vali ilin en büyük amiridir. Valiler bulunduğu illerde hükümetin temsilciliklerini yapmaktadırlar. Genel idareden sorumlu olan bu meslek günümüzde araştırılan konulardan birisi olmaktadır.

Vali Nedir?

Vali illeri idare etmek ile görevlendirilmiş kişilerdir. İllerin başında valiler cumhurbaşkanını temsilen bulunmaktadır. İl içerisinde bulunan bakanlıklar tarafından yönlendirilen kişiler valilerin emirleri altında çalışmaktadır. Fakat hakim ve yargıç sınıfında bulunan yargı mensuplarının ve askeri personelinin bir çoğu vali emri altında bulunmaz.

Vali Ne İş Yapar?

Vali illerde hem genel idarenin başı hem de il özel idaresinin yürütme organıdır. Valiler merkez tarafından atanır. İl özel idaresinin başında bulunduğu için bu mahalli idarenin merkezden bağımsızlığı, özerkliği azaltmaktadır.

Vali meclisi ve encümenin aldığı kararları yürütür. Genel meclise sunulacak olan bütçe ve çalışma programlarını hazırlar. Bunlar dışında genel meclis ve encümenin gündemini düzenler ve bunula beraber il özel idaresi tüzel kişiliğini temsil eder.

Vali Nasıl Olunur?

Vali olabilmek için ilk olarak üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk yada İşletme gibi fakültelerinden mezun olmaları gerekir. Bunun dışında mezun olduktan sonra İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına girerek başarılı olunması gerekmektedir.

Vali Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk veya İşletme bölümlerinden mezun olup Kaymakam Adaylığı Sınavına girilmesi ve başarılı olunması gerekir.

Gerekli tecrübeyi kazanmış olan kaymakam veya İçişleri Bakanlığı çalışanları İçişleri Bakanlığı tarafından vali olarak önerilir. Daha sonra bu öneri Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanması gerekir. Onaylanmanın ardından ataması yapılır. Bunlar dışında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları da vali olarak atanabilmesi mümkündür.

Valinin Görevleri Nelerdir?

Kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun hükmünde kararname ve mevzuatı yayıp uygulanmasını sağlamak valinin görevleri arasındadır. Valinin diğer görev ve sorumlulukları ise şunlardır:

- İlin idaresi ile ilgilenmek

- Devlete bağlı müessese, işletme ve iş yerlerinin denetimini yapmak

- Kolluk kuvvetlerinin verecekleri emirler ile suç işlenmesini önlemek ve düzen ile huzuru sağlamak

- Jandarma, polis veya kolluk kuvvetlerinin il içerisinde yerini gerekli durumlarda değiştirmek

- İl halkının ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalar yapmak

- İl özel idaresinin bütçesini hazırlamak

- İl özel idaresini denetlemek valilerin görev ve sorumlulukları arasındadır.

Vali Maaşları Ne Kadar?

Valilerin aldıkları maaşlar çalıştıkları yerlerin küçük yerleşim birimi olup olmamasına göre değişmektedir. Bu nedenle valiler çalıştıkları illere göre maaş almaktadırlar.

Valiler maaşlarına zamlarını devlet memurları gibi Ocak ve Temmuz aylarında alırlar. 2020 yılında vali maaşları ise genel olarak 11.000.000 TL civarında olmaktadır. Bunun dışında vali yardımcılarının maaşları ise 8.000.000 TL civarında olmaktadır.

Vali İçin İş İmkanları Nelerdir?

Valiler illerde bulunan hükümetin en yetkili temsilcileri olmaktadır. Arapça bir kelime olan vali muhafız, koruyucu anlamına gelmektedir. Merkezi idarenin yürütme organı başı olan valiler Bakanlar Kurlu ve Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Valiler ülkemizde bulunan illerin herhangi birinde merkezi idare temsilcisi konumunda görevlerini yapabilirler.