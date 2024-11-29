×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimVali Gül okulları ziyaret etti

Vali Gül okulları ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Davut Gül#İstanbul#Beykoz
Vali Gül okulları ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:12

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’da bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile Şehit Eren Bülbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Gül’e, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür eşlik etti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Davut Gül#İstanbul#Beykoz

BAKMADAN GEÇME!