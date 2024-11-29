Vali Gül okulları ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:
Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Gül’e, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür eşlik etti.
Valimiz Davut Gül, okul ziyaretlerini sürdürüyor…— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 29, 2024
Valimiz Davut Gül, #Beykoz’da bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile Şehit Eren Bülbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek sohbet eden Vali Gül’e, Beykoz Kaymakamı… pic.twitter.com/NlgE7cvaBU