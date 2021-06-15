Valf nedir, ne işe yarar? Motorlardaki valve ne amaçla kullanılır?

Temel olarak bir açma kapama eleme ona olan valf devrenin içerisinden geçen akışkan miktarını kontrol eder. Sıralı hareket olanağı vermesi ve kolay bir şekilde kurulabilmesi kullanım alanını daha da genişletir.

Valf Nedir, Ne İşe Yarar?

Valf nedir sorusuna cevap verilecek olursa herhangi bir tesisat içerisinde sıvıların akışını kontrol eden ekipman olduğu söylenebilir. En basit kullanım amacı sıvıları yönlendirmek ve kontrollü bir şekilde transfer etmek olduğu için geniş kullanım alanına sahiptir. El ile yönlendirilebilen eski tip sistemler olan valfler ayrıca yaylı ve elektronik de olabilir. Bu da hareket kabiliyetlerini büyük ölçüde artırarak daha kontrollü devreler oluşturma imkanı sunar. Tepki sürelerinin çok kısa olması ve neredeyse her türlü tesisata kolaylıkla entegre edilebilmesi valflerin araç motor dahil birçok yerde tercih edilmesini sağlar.

Motorlarda kullanılan vafler ise neredeyse aynı prensip ile çalışacağım ancak daha farklı bir kullanım alanına sahip olan ürünler arasında bulunur. Dikey konumda yerleştirilen ve yay ile gerginlik eklenerek krank milinin hareketi sonucunda sıralama ile çalışan motorlardaki valfler yakıt, hava ve atık gaz gibi konularda sistemin sürdürmesini sağlar.

Motorlardaki Valve Ne Amaçla Kullanılır?

Valve olarak bilinen ve genellikle araçların motor bölümünde yazan değer otomotiv sektöründe kullanılan valfleri çağrıştırır. Sanayi dilinde ise bu harfler subap olarak kullanım bulur. Bilindiği üzere herhangi bir motorun çalışabilmesi için üç farklı aşamaya ihtiyaç duyulur. Bunlardan ilki yakıt ve havanın eklendiği, ikincisi yanma işleminin gerçekleştiği ve sonuncusu olan üçüncüsü ise kalan atık gazın egzoz ile dışarı salınmasıdır. Bütün bu işlemlerin sıralı bir şekilde gerçekleşebilmesi ve hiçbir gecikme yaşamadan doğru tepki süreleri ile gerçekleşmesi ancak subaplar sayesinde mümkün olur.

Genellikle motora dikey olarak yerleştirilen subaplar yaylı sisteme sahiptir. Akışkanların geçişini kontrol eden ve gergin konumda bulunan subap motorun doğru zamanda yakıt almasında büyük rol oynar. Ayrıca sıralı olarak çalışan silindirlerde sırası gelenin egzoz gazını dışarı atmışsın da kilit rol üstlenir. Buradan da anlaşılabileceği üzere motorlardaki valve yani valf hem araca doğru zamanında yakıt alınmasını sağlar hem de yanma işlemi tamamlandıktan sonra kalan atık gazı egzoz aracılığı ile dışarı gönderir.

Motorların performansına doğrudan katkıda bulunan valf sistemleri bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Örnek üzerinden açıklanacak olursa daha küçük alanlarda daha büyük bir yanma işlemini gerçekleştirilirse daha büyük bir kuvvetin açığa çıkacağı herkes tarafından bilinir. Bu durumun farkında olan otomobil üreticileri de yüksek performansa sahip araç üretebilmek için genellikle emme ve atık bölümündeki valf sayılarında değişikliğe gider. Böylelikle hem motora giren yakıt, hava kombinasyonu daha fazla olur hem de halan artık gaz daha fazla valf ile hızlı bir şekilde tahliye edilir. Bu sayede motorun performansında gözle görülür bir artış sergilenir. Standart olarak 4 silindir üretilen otomobil motorlarında valf sayısı her türlü silindir için ikisi emmede ikisi çıkışta olmak üzere toplam 8 adettir.