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Vale nedir, ne anlama gelir? Vale ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Vale#Kelime#TDK
Vale nedir, ne anlama gelir Vale ne demek TDK sözlük anlamı..

Yabancı kelime olmalarına rağmen bazı kelimeler dilimizde aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak aktif olarak kullanılmalarının yanı sıra çeşitli kelimelerin anlamları çoğu zaman bilinmemektedir. Söz konusu olan kelimelerden birisi vale kelimesidir. Vale kelimesi çok kez duyulsa da kelimenin kökeni ve anlamları merak edilmektedir. Vale nedir? Vale TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Vale kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olmakla birlikte valet kelimesinden türetilerek dilimize geçmiştir. Vale kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Vale iskambil kağıtlarında bacak demektir. Aynı zamanda otellerdeki genç ve acemi çalışanlar anlamına da gelmektedir.

 Vale Nedir?

 Otel alanlarında veya televizyon gibi alanlarda sıkça karşımıza çıkan vale kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Vale kelimesi halk arasında otel çalışanı olarak bilinmektedir. Ancak vale kelimesi iskambildeki bacak anlamına da gelmektedir.

 Vale Ne Anlama Gelir?

 Çok kez kullanılan bazı kelimeler ile insanlar ilk defa karşılaşabilmektedir. Bu tür durumlar vale kelimesi içinde geçerli olmaktadır. Vale kelimesinin anlamını bilmeyen çok kişi bulunmaktadır. Vale iskambil kağıtlarında yer alan bacak anlamına gelmektedir. Öte yandan vale kelimesinin halk arasında bilinen bir diğer anlamı da yer almaktadır.

 Vale Ne Demek?

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 Hayatın her alanında duyulan ve kökeni yabancıda olsa Türkçede yer alan kelimelerden birisi de vale kelimesidir. Vale kelimesi halk arasında otellerde çalışan acemi ve genç çalışan kimse demektir.

 Vale TDK Sözlük Anlamı

 Akla gelen veya gelmeyen tüm kelimelerin anlamları TDK Sözlük sitesinde yer almaktadır. TDK sitesinde vale kelimesi içinde anlamlar yer almakta ve şu şekilde sıralanmaktadır:

 - İskambil kağıtlarındaki bacak.

 - Otellerde görevli olan genç ve acemi çalışan kimse.

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#Vale#Kelime#TDK

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