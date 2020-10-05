Vakvak ağacı nedir ve nerede yetişir? Vakvak ağacı gerçek midir?

Vakvak ağacının tarihi 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Hakkında birçok efsanenin anlatıldığı bitkiye kaleme alınmış birçok hikaye ve masalda rastlamak da mümkün. Bazı Divan şairlerinin de şiirlerinde yer verdiği vakvak ağacı, ülkemizde de en çok merak edilen ve araştırma konusu olan ağaç türlerinin başında yer almaktadır.

Vakvak Ağacı Nedir ve Nerede Yetişir?

Nareepol ağacı bazı kaynaklarda vakvak ağacı olarak geçmektedir. Son derece ilginç bir bitki olan Nareepol, Tayland ve Kamboçya gibi Uzak Doğu ülkelerinde yetişiyor. Narilatha adıyla da bilinen bu ağacın yaprakları kadın bedeni şeklindedir. Yüz, gövde ve bacakları andıran üç ana kısımdan oluşur. Bu ülkelere gelen turistlerin ilgisini çeken ağacın yaprakları bazı işlemlerden geçirilerek kuruluyor. Kurutulma işlemi sona erdikten sonra biblo olarak satılan yapraklar, bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri.

Son yıllarda popülaritesini arttıran Nareepol ağacı hakkında birçok hikaye de mevcut. Örneğin Nareepol kelimesinin anlamı kadın demek. Günahkar kadınların bu ağacın yapraklarına dönüştürülerek cezalandırıldığı, anlatılan en yaygın hikayelerin başında gelmektedir. Ancak bu hikayelerin tamamı turistlerin ilgisini çekmek için anlatılıyor. Vakvak ağacı ile benzer özellikler taşısa da iki ağaç birbirinden tamamen farklıdır.

Vakvak Ağacı Gerçek midir?

Doğu kültüründe ve İslam mitolojisinde vakvak ağacı ile anlatılan sayısız efsane var. Bu efsanelerden ilki Osmanlı denizcileriyle ilgilidir. Sefere çıkan denizciler fırtınanın da etkisiyle kaybolurlar. Saatler sonunda adı sanı duyulmamış, haritada da olmayan bir adaya çıkarlar.

Bu adada ilk göze çarpan devasa boyutlardaki ağaçlardır. Anlatılan hikayeye göre ağaca yaklaşan denizciler yaprakların insan yüzü şeklinde olduğunu görürler. (bazı hikayelerde yaprakların elleri, gövdesi ve ayakları da vardır.) Çocuk şeklinde olan bu yapraklar sadece ''Vak Vak'' sesi çıkarır. Yapraklar koparıldığında saniyeler içerisinde renkleri solar.

İslam mitolojinde Vak Vak ise cehennem ağaçlarından biridir. Tıpkı zakkum ağacı gibi zehirlidir ve insan suretlerinden oluşur. Dünya hayatında büyük günahlar işlemiş olan kişilerin ceza olarak bu ağaca dönüştükleri anlatılır. Ancak ne Kuran'ı Kerim'de ne de hadis kaynaklarında böyle bir ağaçtan bahsedilmez. Bir halk efsanesi olan Vakvak ağacı nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.