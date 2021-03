Vakitsiz Öten Horozun Başını Keserler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Vakitsiz Öten Horozun Başını Keserler, bir konu hakkında fikir beyan edip söz söyleyebilmek için, zamanın ve yerinin iyi düşünülmesi gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

Vakitsiz Öten Horozun Başını Keserler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

“Her laf yeri geldiği zaman konuşulmalıdır, yeri ve zamanından önce söylenmiş her söz, beraberinde büyük sorunlar getirir.”

Her insan, düşüncelerini bir başkasına söylemeden önce, yerini ve zamanını iyi ayarlaması gerekir. Her söz, her yerde söylenmemeli ve belli koşullar oluştuktan sonra gereken konuşma yapılmalıdır. Böyle davranılmadığı zaman, kötü sonuçlara sebebiyet verilebilir.

Ne söyleyeceğini bilmek, elbette ki çok önemlidir. Bunun yanı sıra, neyi nerede, nasıl ve ne zaman söyleyeceğini bilmek, çok daha önemlidir.

Vakitsiz Öten Horozun Başını Keserler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Vakitsiz öten horozun başını keserler diyerek, onu toplantıdan dışarı çıkardı.

- Elif, vakitsiz öten horozun başını keserler misali, Dilara’yı konuştuğuna pişman etti.