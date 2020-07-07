Vakıf üniversitesine 'Öğretme ve Öğrenme' ödülü

Dünyanın farklı coğrafyalarından üniversitelere verilen ödüllerde, 'Öğretme ve Öğrenme' kategorisinde, MEF Üniversitesi de dahil olmak üzere dünya çapında 10 üniversiteye ödül verildi. bu yıl MEF Üniversitesi de ödül aldı. BlackBoard yetkilileri, bu ödülün, MEF Üniversitesi’ne eğitim deneyimini olumlu yönde etkilemek adına, teknoloji kullanımı, esnek, uzaktan ve çevrimiçi, aktif eğitimi benimseme ve uygulamadaki başarısı nedeniyle verildiğini iletti.

'ÇABALARI TAKDİR ETMEKTEN MUTLUYUZ'

Blackboard Global İlişkiler Başkanı, Lee Blakemore, “Bu yılki Blackboard Catalyst Ödülünü kazananların, tüm öğrencilerine olağanüstü çevrimiçi eğitim deneyimi sunma konusundaki çabaları için takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. Teknolojiyi yenilikçi yöntemlerle kullanma konusundaki en iyi uygulamaları paylaşma tutkusu, öğrencilerin dünya genelinde öğrenmelerini hızlandırmaya yardımcı oluyor" dedi.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise şöyle konuştu:

“MEF Üniversitesi, algısı farklı çalışan yeni kuşağın öğrenme süreçlerine uygun yenilikçi eğitim öğretim ve aktif öğrenme modeli olan Flipped Learning (ters yüz öğrenme) ile 2014 yılında kurulan üniversitedir. Üniversitemiz, altı yıllık deneyimlerini üç uluslararası kitap olarak yayımlamıştır. Üçüncü kitap The New University Model (Yeni Üniversite Modeli) adıyla 2019’da Amerika’da yayımlandı. MEF Üniversitesi’nde Flipped, Adaptif, Dijital ve Aktif Öğrenme yöntemleriyle öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimleri sağlanır. Öğrenciler, 21'inci yüzyıl yetkinliklerine hazır olarak yükseköğretimden mezun oluyor. Öğrencilerimizin yükseköğretim süreçlerinde yenilikçi bir yol izlenmekte, teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapılmaktadır. Yapay zeka destekli ve adaptif öğrenme uyumlu dijital kaynaklar ile öğrencinin öğrenme hızına göre şekillenen alt yapının ülkemizde kurumsal olarak kullanıldığı tek üniversite MEF’tir. Pandemi sürecinde MEF’in altı yıldır yaptığı yatırım ve elde ettiği deneyim herkes tarafından görülmüştür. Dünyada 100 milyonunun üzerinde kullanıcısı bulunan, en eski ve en büyük eğitim teknoloji şirketi Blackboard tarafından özellikle bu yıl eğitim ve öğretim alanında bu ödüle layık görülmek bizi çok mutlu etti.”