Vakıf üniversitesinden öğrencilere burs imkânı

AU Inspire Future burs programı ile akademik değerlendirmeler sonucunda ön kabul alan öğrenciler, fiziki ve online olarak mülakatlara alınacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda alacakları burs oranları belirlenen aday öğrenciler, kişisel yetkinlikleri göz önünde bulundurularak ayrıcalıklı burs alma imkânına da sahip olacaklar.

YKS’YE GİREN TÜM ADAYLARA AÇIK

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek tüm öğrencilerin başvuru yapabildiği burs programında adaylar, başvuru formlarına ek olarak hedefleri, kariyer planları ve varsa projelerini paylaşacak. Aday öğrenci hakkında bilgi verebilecek bir referans öğretmenin de belirtilmesinin gereken başvuru sonrası müracaatı uygun bulunan öğrencilere kabul mektubu iletilecek. Adayların burstan yararlanabilmesi için 2021 YKS’de ilgili sınavlara girmiş ve kabul mektubunda yer alan bölümlerden herhangi birine ilk 5 tercihinde yer verip yerleşmiş olmaları gerekiyor.

ÖĞRENİM BOYUNCA GEÇERLİ

Adayların bireysel yetkinlikleri ve kariyer hedeflerinin belirleyici olduğu değerlendirmeler, belgelerin kontrolü ve doğruluğu, akademisyenlerle mülakat ve üniversite mütevelli heyeti değerlendirmesiyle yapılacak nihai karar aşamalarından oluşuyor. Adaylarla mülakatlar, pandemi dönemi şartlarında üniversitenin online eğitim için geliştirdiği hibrit sınıf teknolojileri kullanılarak yapılacak. Tüm değerlendirmeler sonucu AU Inspire Future Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, ÖSYM bursuna ek olarak aldıkları burstan öğrenim süreleri boyunca yararlanabilecekler.