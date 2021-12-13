Vakıf üniversitelerine ‘araştırma’ statüsü

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Programda Araştırma odaklı misyon farklılaştırma programında yapılan yenilikleri açıklayan YÖK Başkanı Erol Özvar, programa güncel olarak 20 devlet üniversitesi, 3 vakıf üniversitesinin dahil olduğunu açıkladı. Program kapsamına alınan ilk 3 vakıf üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent, Sabancı ve Koç Üniversitesi oldu. Önümüzdeki dönemde üniversitelerin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda görüşmelerin devam ettiği söyleyen Özvar, şöyle konuştu:

“11 ARAŞTIRMA, 5 ADAY ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ BELİRLENDİ

Ülkemizin öncelikli hedefleri çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışma ve iş birliklerini teşvik etmek, doktor olup araştırmacı insan sayısını arttırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversitelerimizin uluslararası alanda daha görünür kılmak adıyla başlatılan programa yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi kabul edildi. Araştırma ve aday araştırma üniversitesi etiketi alan üniversitelere programa dahil edildikleri yıldan itibaren çeşitli destekler sağlandı. Bu desteklerin başlıcaları şunlar: YÖK tarafından öğretim elemanı kadro desteği, Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı lisans üstü öğrenim bursluluk programı aracılığıyla ilave kontenjanlar, TÜBİTAK tarafından üniversitelerin araştırma performansına dayalı olarak belirlenen kurum hissesi. Proje bütçelerine ek olarak kurum listesinin en yüksek birimi olan üniversiteye yüzde 50 oranında kurum hissesi veriliyor. Ayrıca araştırma üniversitelerimizin performanslarına göre yapılan sıralamada ilk beşte yer alan teknolojik araştırma sektörü ödenekleri de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ilave artışlar sağlandı.

SINIFLANDIRMALAR KALDIRDI

Program kapsamında yer alan üniversitelerin performans odaklı ihtisaslaşma programı performansları oluşturulan komisyon tarafından yıllık olarak izlendi ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin sonuçlar şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldı. Bugün de 2021 yılına ilişkin performans değerlendirme ve sıralama sonuçları sizlerle paylaşılacak. Araştırma odaklı misyon farklılaştırma programında bazı yenilikler yapıldı. Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda 20 üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde olmayan vakıf üniversitelerinin bu yeni dönemde gösterdikleri performans ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazandı. Aday araştırma üniversitesi ve aday araştırma üniversitesi adayı gibi sınıflamalar kaldırılmış olup program kapsamında yer almaya hak kazanan araştırma üniversiteleri kendi içinde bir gruplandırılmaya tabi tutuldu. Araştırma üniversitelerimiz performansı A1, A2 ve A3 olmak üzere üç performans kümesine ve grubuna ayrılacak. A1; üst düzey performansı gösteren, A2; yüksek düzey araştırma performansı gösteren, A3 ise orta düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler olarak tahsis edilecek.

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YILLIK DEĞERLENDİRMELER PAYLAŞILACAK

Önümüzdeki günlerde programa yeni dahil olan araştırma üniversitelerinin de daha öncekilerde olduğu gibi 11’inci kalkınma planında yer alan öncelikli alanlarla eşleştirmeleri yapılacak. 2022 yılından itibaren tüm araştırma üniversitelerimizin 11’inci kalkınma planında yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin oldukları beşeri ve sosyal bilimler alanlarıyla da eşleştirmeleri planlanıyor. Bu alanlardaki çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanan üniversiteler erdemli toplumun inşasına da omuz verecekler. İnanıyoruz ki araştırma üniversitelerimizden beklenen küresel rekabet başarısı kurumlarımızın üzerine güçlü araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesine bağlı. Bunun için ise ülkemizde araştırma üniversitelerine yönelik daha zengin ve farklılaştırılmış araştırma destek programlarının uygulanmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu kabiliyetlerin desteklenmesi ülkemizde inovasyon alanını genişletecek. YÖK olarak önümüzdeki dönemde üniversitelerin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla görüşmelerimiz Devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda inşallah sizlere müjdeli haberler vermeyi umuyoruz. Ayrıca bu araştırma etiketini kazanan üniversitelerimizin araştırma ve yenilikçi kapasitesini arttırmak için gerekli idari, hukuki ve mali düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımları attığımızı da bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. Araştırma odaklı ihtisaslaşma programının işleyişine ilişkin usul ve esaslarda önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz değişikliklerle program kapsamındaki üniversitelerimizin yıllık izleme değerlendirme kriterleri de gözden geçirilerek üniversitelerimizle paylaşılacak.

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ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ SAYISI 23 OLDU

20 devlet 3 vakıf üniversitemiz, araştırma üniversitesi etiketi almayı hak kazandılar. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi bir araştırma üniversitesinden beklenen kriterleri sağlamak noktasında diğer üniversitelerin önüne puan itibarıyla geçmiş bulunduğundan dolayı diğer devlet üniversitelerimizle birlikte araştırma üniversitesi statüsü olmaya hak kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi A1 kategorisinde, değerlendirilen araştırma üniversitesi oldu ve sıralama itibariyle Orta Doğu Üniversitesi bu sene itibariyle birinci İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci ve Boğaziçi Üniversitesi üçüncü olmuştur. A2 ise İzmir Yüksek Teknoloji, Yıldız Teknik, Ankara, İstanbul, Erciyes, Hacettepe, Gebze, Ege, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi kategorisinde araştırma üniversitesi statüsünde yer aldı A3 kategorisinde ise. Marmara, Uludağ, Dokuz Eylül, Atatürk, Gazi, Çukurova, Fırat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi yer aldı. YÖK olarak kapasite, kalite ve iş birliği parametreleri ile yaptığımız çalışmalar neticesinde bu 204 üniversite içerisinde bu üniversitelerimiz bu statüyle bundan sonra devam edecek. Ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.