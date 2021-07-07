Vakıf üniversiteleri raporu yayımlandı

11 İLDE 77 VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Ülkedeki vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısının 77’ye ulaşarak yükseköğretim sistemi içerisinde önemli bir konuma geldiği belirtilen raporda, vakıf üniversitelerinin illere göre dağılımına yer verildi. İstanbul’da 47 ve Ankara’da 13 olmak üzere 11 farklı ilde vakıf yükseköğretim kurumu bulunuyor. Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci sayısının ortalaması yaklaşık 6 bin olmakla birlikte 9 vakıf üniversitesinin 20 binin üzerinde öğrencisi var.

ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI ARTTIRILMALI

Raporda öğretim üyesi sayısının az olmasına da değinildi. Hali hazırda mezun vermiş olan vakıf yükseköğretim kurumları dikkate alındığında, 48 üniversitede kadrolu öğretim üyesi sayısının 100’ün üzerinde olduğu, 27 üniversitede kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının da 40’ın üzerinde olduğu bildirildi. Vakıf yükseköğretim kurumlarında özellikle lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranının düşük tutulmasının beklendiği belirtilerek buna yönelik YÖK tarafından düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN KÜTÜPHANE VE KİTAP SAYILARI ARTTI

Vakıf yükseköğretim kurumlarının kütüphane alanları ile kütüphanede yer alan basılı kitap sayıları da paylaşıldı. Buna göre öğrenci başına düşen kütüphane alanına ilişkin olarak Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2018 ve 2021 yıllarına ait verileri karşılaştırıldığında; 28 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına düşen kütüphane alanı yüzde 50’den, 5 tanesi ise yüzde 25’den fazla büyüdü. Öğrenci başına düşen kitap sayısında ise 23 vakıf yükseköğretim kurumunda yüzde 50, 11 tanesinde ise yüzde 25 artış oldu. Vakıf yükseköğretim kurumları 2017-2018 eğitim öğretim döneminde kütüphane için toplamda 60 milyon 242 bin 501 lira harcama yaparken 2019-2020 eğitim öğretim döneminde bu rakam 100 milyon 619 bin 376 TL’ye ulaştı.

BURSLU ÖĞRENCİ ORANLARI ARTTI

YÖK tarafından önerilen kanun değişikliği ile vakıf yükseköğretim kurumlarının yükümlü oldukları ücretsiz öğrenci okutmalarına ilişkin asgari burs oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı. Bu sayede on binlerce öğrenci burslu olarak okuma imkânına sahip oldu. 18 vakıf yükseköğretim kurumunun bursluluk oranı yüzde 20’nin üzerinde yer alıyor.

AR-GE HARCAMALARI ARTTI REKLAM BÜTÇESİ DÜŞTÜ

Üniversitelerde öğrenci gelirinin belli bir oranında Ar-Ge harcaması zorunluluğuna ait düzenlemeler sonrası bu konuda farkındalığın arttığı açıklandı. İç kaynaklı araştırma proje bütçesinin ortancası 2017-2018 döneminde 58 bin 811 TL iken, yapılan düzenlemelerle 2018-2019 döneminde yaklaşık 8 kat artışla 488 bin 243 TL’ye ulaştı. Vakıf yükseköğretim kurumlarının 2019-2020 yılı toplam Ar-Ge harcaması 740 milyon 389 bin 248 TL, toplam iç kaynaklı Ar-Ge harcaması ise 309 bin 829 bin 783 TL olarak tespit edildi. Kırk beş vakıf yükseköğretim kurumunun toplam araştırma bütçeleri ise 1 milyon TL’nin üzerinde.

YÖK, üniversitelerde öğrenci gelirinin belli bir oranından fazla reklam ve tanıtım gideri yapılamamasına yönelik düzenlemeler de yaptı. Vakıf yükseköğretim kurumları 2018-2019 eğitim öğretim yılında reklam ve tanıtım için toplam 216 milyon 796 bin 443 TL, 2019-2020 yılında ise 124 milyon 590 bin 536 TL harcama yapıldı.

“ŞEFFAFLIK VE AÇIKLIK” POLİTİKASININ KALİTEYE ETKİSİ

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç “İlk kez 2018 yılında yayımladığımız rapor ile 2021 yılı raporumuz kıyaslandığında bazı üniversitelerdeki bilhassa kütüphane alanları ve kapalı mekânların artışı dikkati çekiyor. Öğrencilerimiz için çok olumlu olan bu gelişmelere benzer bir şekilde vakıf yükseköğretim kurumlarındaki reklam ve tanıtım giderlerinin düşmeye, Ar-Ge harcamalarının yükselmeye başlaması Yeni YÖK’ün “şeffaflık ve açıklık” politikasının kaliteye etkisini göstermektedir” dedi.

“Üniversitelerimizden beklentimiz, kendi marka değerleriyle standartları sağlayarak asgari kriterlerin çok üzerinde olanaklar sunmalarıdır” şeklinde konuşan Saraç, Yeni YÖK olarak farklı alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar gözeterek yaptıkları mevzuat düzenlemelerine bu bakışla devam edeceklerinin altını çizdi. Son olarak, bu kurumların en büyük reklamı ve tanıtımının nitelikli eğitim vererek yetiştirdiği öğrenciler olduğuna inandığını belirten Saraç, öğrencilerin faydasına olan iyileştirmeler yapan bütün vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine teşekkür etti.