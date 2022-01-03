Vakfetmek ne demek, ne anlama gelir? Vakfetmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Merkel sonrası deprem erken başladı Almanya eleştiri oklarının hedefindeMerkel sonrası deprem erken başladı! Almanya eleştiri oklarının hedefinde #Olaf Scholz
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
İğrenç iddia Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişmeİğrenç iddia! Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişme#İzmir
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Vakfetmek ne demek, ne anlama gelir? Vakfetmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Vakfetmek#Vakfetmek Ne Demek
Vakfetmek ne demek, ne anlama gelir Vakfetmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Vakıf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kamu yararına hizmet veren kurumlara vakıf denir. Etmek kelimesinin yardımcı fiil olarak kullanıldığı vakfetmek, bir kurumu vakıf haline getirmek ya da vakıf açılması için maddi destekte bulunmak demektir. Bu kelime mecazen kendini bir şeye adamak manasında kullanılır. Vakfetmek ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Vakfetmek kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Vakfetmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hasretmek 2- Nezretmek 3- Ayırmak 4- Vermek 5- Hibe Etmek

 6- Vakit Ayırmak 7- Tahsis Etmek

 Vakfetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Belli bir amaç doğrultusunda kurulan ve kâr amacı gütmeyen kurumlara vakıf denir. Vakıfların kuruluş amacı farklılık gösterir. Örneğin öğrencilere burs vermek ya da toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuş birçok vakıf bulunmaktadır.

 Bir kurumu vakıfa dönüştürmeye ise vakfetmek denir. Bu kelime mecazen, tüm zamanını ve dikkatini tek bir nokta üstünde toplamak ya da birine ayırmak anlamına gelir. Örneğin: ''Hayatını vakfetmek''

 Vakfetmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Vakfetmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

Haberin Devamı

 İlk Anlamı: Vakıf açmak ya da gelirini kamu yararına harcamak

 İkinci Anlamı: Adamak, tüm ilgini ve dikkatini tek bir şeye vermek

 Vakfetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Hayatımı vakfettiğin değerlerin birer yalan olduğunu görmek insanın canını acıtıyor.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Vakfetmek#Vakfetmek Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen