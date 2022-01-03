Vakfetmek ne demek, ne anlama gelir? Vakfetmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Vakfetmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hasretmek 2- Nezretmek 3- Ayırmak 4- Vermek 5- Hibe Etmek

6- Vakit Ayırmak 7- Tahsis Etmek

Vakfetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Belli bir amaç doğrultusunda kurulan ve kâr amacı gütmeyen kurumlara vakıf denir. Vakıfların kuruluş amacı farklılık gösterir. Örneğin öğrencilere burs vermek ya da toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuş birçok vakıf bulunmaktadır.

Bir kurumu vakıfa dönüştürmeye ise vakfetmek denir. Bu kelime mecazen, tüm zamanını ve dikkatini tek bir nokta üstünde toplamak ya da birine ayırmak anlamına gelir. Örneğin: ''Hayatını vakfetmek''

Vakfetmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Vakfetmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Vakıf açmak ya da gelirini kamu yararına harcamak

İkinci Anlamı: Adamak, tüm ilgini ve dikkatini tek bir şeye vermek

Vakfetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Hayatımı vakfettiğin değerlerin birer yalan olduğunu görmek insanın canını acıtıyor.''