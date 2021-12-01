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Vakalar artsa da eğitim durmuyor

#COVID-19#Vaka#Aşı
Vakalar artsa da eğitim durmuyor
Zülal ATAGÜN

Okulların büyük çoğunluğunun dünya genelinde açık olduğu 2021-2022 eğitim yılının ilk çeyreği geride kaldı. Avusturya ve Hollanda, Batı Avrupa’da artan koronavirüs vakalarına yanıt olarak karantinaları yeniden uygulamaya koyarken, Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19’un kıtaya yayılması konusunda 'çok endişeli' olduğunu duyurarak acil önlem alınmadığı takdirde Mart ayına kadar Avrupa’da 500 bin ölümün daha kaydedilebileceğini belirtti. Yine de dünya genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiyor. İşte dünyada artan vakalara rağmen eğitimin durumu...

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AVUSTURYA: OKULA GÖNDERMEMEK EBEVEYN TERCİHİ
Avusturya’da karantina en az 10 gün sürecek. 20 güne kadar uzaması da gündemde. Bu süreçte okullar açık kalacak ancak ebeveynler çocuklarını okula göndermeme hakkına da sahip. İnsanların sokağa çıkma yasağı süresince işe gitmek, yiyecek almak veya egzersiz yapmak dışında evlerinden çıkmalarına izin verilmiyor.

HOLLANDA: NOEL TATİLİNİN UZATILMASI PLANLANIYOR
Hollanda’da hükümet, okullardaki COVID-19 enfeksiyon artışını durdurmak için Noel tatilini uzatmak isteyen tıp uzmanlarıyla görüş ayrılığı yaşıyor. Ülkenin Ulusal Sağlık Enstitüsü (RIVM), 16 Kasım’da sona eren haftada 110 bin ile rekor sayıda yeni vaka bildirdi ve bunların çoğu 4 ile 12 yaş arası çocuklardan oluşuyor. Ancak Eğitim Bakanı Arie Slob, çoğu öğretmenin aşılandığını ve çocukların yalnızca hafif semptomlar gösterdiğini, “okulları açık tutmaktan sorumlu olduğunu” söyledi.

FRANSA: EN ÇOK SINIF KAPATILDIĞI DÖNEM
Fransa’da, enfeksiyon sayısının istikrarlı bir şekilde artmasıyla beşinci dalga yaşanıyor. 19 Kasım Cuma günü bildirilen 21 binden fazla yeni vaka ile günlük ortalama vaka sayısı arttı. Hükümet, kapanmak zorunda kalan sınıf sayısının 4 bine ulaştığını ve bu rakamın okulların açıldığı Eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

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GÜNEY KORE: TÜM OKULLAR İLK KEZ AÇILDI
Güney Kore’de, ülke genelindeki tüm okullar, koronavirüs salgını başladığından bu yana ilk kez Pazartesi günü tam zamanlı yüz yüze derslere yeniden başladı. Yaygın testler ve yoğun temas izleme uygulamaları, Güney Kore’nin diğer ülkelerde görülen kapsamlı karantinalar olmadan virüsün yayılmasını sınırlamasını sağladı. Güney Kore geçen ay aşı hedeflerine ulaştıktan sonra kabul edilen “COVID-19 ile yaşama” planının bir parçası olarak okulları yeniden açtı. Güney Kore’de nüfusun yüzde 78,8’i tam olarak aşılandı.

KÜBA: 700 BİN ÖĞRENCİ AŞILANDI
Küba’da COVID-19’a karşı tam aşılı 700 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisi yüz yüze eğitime başladı. Küba’da yüz yüze eğitim geçtiğimiz ay kademeli olarak başlamıştı. Ülkede 16 ila 18 yaşındaki öğrenciler, 9 aylık uzaktan eğitimin ardından okullarına dönmüştü.

KUZEY AMERİKA’DA AŞI SENARYOLARI
Amerikan üniversiteleri ve tıbbi araştırma kuruluşlarından oluşan COVID-19 Senaryo Modelleme Merkezi’ne göre, çocukları aşılatmak yayılmayı sınırlamada ileriye doğru gerçek bir fark yaratabilir. Merkezin en son tahminleri, Kasım ile 12 Mart 2022 arasında, yeni bir varyant ortaya çıkmazsa, beş ile 11 arasındakileri aşılamanın genel ABD nüfusunda yaklaşık 430 bin COVID-19 vakasını önleyeceğini gösteriyor. Modelleme, ABD’de 12 ile 17 yaş arasındakilerin aşılanmasıyla yakından bağlı olan aşı oranlarına da dayanıyor. ABD’de ebeveynlerin çocuklarını aşılatma konusunda sağlık otoriteleriyle işbirliğine açık olduğu gözlenirken Kanadalı ebeveynler ise küçük çocuklarını aşılamaya kesinlikle karşı çıkıyorlar. Kanada Pediatri Derneği pandeminin çocuklar üzerindeki etkisi onları hasta eden COVID-19 tehdidinin ötesine geçtiği için aşılamanın ek faydaları olduğunu söyledi.

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#COVID-19#Vaka#Aşı

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