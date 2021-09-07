Vaka çıkarsa ne olacak? Velilerin merak ettiği sorulara yanıtlar

ÖĞRENCİLER

* Bir sınıfta öğrenci pozitif çıkarsa hangi önlemler alınacak?

Sınıftaki öğrenci ve öğretmenler gözlem altına alınacak. Öğretmenler ve öğrencilerine 14 gün haftada en az 2 kez semptom sorgulaması yapılacak, ateşleri ölçülecek.

* Korona belirtisi çıkarsa ne olacak?

Semptom veya yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Burada değerlendirmeye göre okula devam edecek ya da vaka olarak kabul edilecek.

* Semptom göstermiyorsa ne yapılacak?

Semptom göstermeyen, okula devam edecek.

* Diğer sınıflarda hangi önlemler alınacak?

Pozitif vaka çıkan sınıftaki çocukların teneffüs saati diğerlerinden ayrılacak.

* Sınıfta 10 gün içinde 2 kez vaka çıkarsa...

Sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilecek. 14 gün takibe alınacak.

* Temaslı olanlar ne yapacak?

Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilere, 14 gün, günde 2 kez semptom sorgulaması yapılacak. Ateşleri ölçülüp kayıt altına alınacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

* Pozitif vaka çıkan sınıfta öğretmen görev yapmışsa ne olacak?

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencilerine, 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılacak, ateşleri ölçülecek.

* Ateş ölçümünü ve takibini kim yapacak?

Okul müdür yardımcıları yapacak.



ÖĞRETMENLER

* Sınıfta ders veren öğretmende vaka çıkarsa ne yapılacak?

Öğrenciler temaslı kabul edilerek, maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Diğer öğretmenler de temaslı kabul edilip maske ile çalışmayı sürdürecek. Temaslı öğretmenler ve öğrencilere 14 gün, en az 2 ders saati arayla günde 2 kez semptom sorgulaması yapılarak ateşi ölçülecek. Semptom veya yüksek ateş varsa sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

* Temaslı ya da pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrenciler nasıl takip edilecek?

Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateşi ölçülecek. Semptom veya yüksek ateş halinde sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

* Öğretmen pozitif çıkarsa ve okul dışında riskli bir teması yoksa nasıl yol izlenecek?

Öğrenciler eve gönderilip, 14 gün temaslı takibine alınacak. Öğretmenler, maske takmak koşuluyla okula devam edecek. 14 gün günde 2 kez semptom sorgulaması yapılarak, ateşleri ölçülecek.

* Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif saptanması durumunda ne yapılacak?

Öğrenciler, servis şoförü ve personel temaslı kabul edilerek maske takmak şartıyla okula ve işlerine devam edecek.