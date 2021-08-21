Vajinada Sümüksü Akıntı Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Vajinada Sümüksü Akıntı Hamilelik Belirtisi Midir?

Vajinal akıntı, vücudun yumurtlama dönemi yaklaştıkça salgılanan genellikle kokusuz, renksiz, tahriş ve kaşıntı yapmayan bir vücut salgısıdır.

Vajinada Sümüksü Akıntı Neden Olur?

Vajina ve vajinal akıntı gibi konular çok sayıdaki kadın tarafından bilinen meseleler değildir. Kendi vücudunu tanımayan kadınlar için vajinal bir akıntı durumu endişe yaratabilmektedir. Halbuki vajinal akıntı esasında her sağlıklı kadında görülebilecek normal ve düzenli bir durumdur. Vajinal akıntı ile vücut vajinayı temizlemekte ve korumaktadır.

Ancak anormal ve bazı olağandışı durumlardan kaynaklanan vajinal akıntılar da olabilir. Bu akıntı koyu kıvamlı, kötü kokulu, sarı ya da yeşil renkte olur ve böyle durumlarda bir kadın doğum uzmanına veya sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Vajinal akıntı şu hallerde artış gösterir:

Yumurtlama döneminde ve cinsel uyarılma halinde vajinal akıntı artar.

Yoğun ve ağır egzersizler de vajinal akıntının artışına sebep olabilir.

Doğum kontrol hapı kullanımı da vajinal akıntıyı arttırabilir.

Kadınlarda duygusal stres de vajinal akıntıyı artıran faktörlerdendir.

Anormal vajinal akıntı ise enfeksiyon gibi sağlık sorunları kaynaklı olabilir, sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Vajinada Sümüksü Akıntı Nasıl Geçer?

Vajinadaki sümüksü akıntının sebebi, altta yatan sebepler ortaya konulduktan sonra gerekirse uygun tıbbı tedavi uygulanmalıdır. Kadın doğum uzmanı hem jinekolojik muayene hem de fiziksel muayene yaparak teşhis koyar. Vajinal tedavi akıntıya sebep olan faktörlere göre değişkenlik gösterir. Vajinal akıntı genellikle vajinal akıntının rengine ve yoğunluğuna göre sınıflandırılır:

Beyaz renkli akıntı: Süt kesintisine benzer bir görünümü olan bu akıntı yumurtlama dönemi olabileceği gibi maya enfeksiyonu belirtisi de olabilir. Doktorun teşhisi ve uygun tedavisi ile iyileştirilir.

Berrak ve akışkan: Vajinal akıntı berrak ve akışkan yapıda ise pek endişe edilecek bir durum yok anlamına gelir. Böyle bir akıntı tamamen normaldir ve her zaman görülebilir.

Berrak ve mukus benzeri: Eğer vajinal akıntı berrak ve mukus benzeri bir yapıya sahipse bu da normal bir vajinal akıntıdır. Çoğunlukla yumurtlamaya yakın, yumurtlama döneminde görülen bir vajinal akıntıdır. Berrak ve mukus benzeri bu akıntı ayın belirli dönemlerinde görülebilir.

Kahverengi ya da kanlı: Halk arasında lekelenme olarak bilinen bu akıntı iki regl dönemi arasında görülebilir ve normal kabul edilir. Çok ender durumlarda kahverengi akıntı ya da kanlı akıntı rahim ağzı kanseri belirtisi olabilir.

Sarı veya yeşil: Koyu kıvamlı ve kötü kokulu bu akıntı normal değildir ve mutlaka bir doktora başvurulması zorunludur.

Bunun dışında kadınların vajinal enfeksiyonun önüne geçebilmek için yüzde yüz pamuklu iç çamaşırını tercih etmelidir. Tuvalet sonrası temizlik her zaman önden arkaya doğru yapılmalıdır. Vajinal temizlikte yumuşak bir sabun ve ılık su kullanılmalıdır.

Vajinada Sümüksü Akıntı Hamilelik Belirtisi midir?

Böyle bir akıntının hamilelik belirtisi olduğu söylenemez ancak hamile kalma olasılığı mevcut ise gecikmeksizin hamilelik testi yapılmalıdır.