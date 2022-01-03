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Vahamet ne demek, ne anlama gelir? Vahamet kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Vahamet#Vahamet Ne Demek
Vahamet ne demek, ne anlama gelir Vahamet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen vahamet kelimesi ''vahm'' sözcüğünden türetilmiştir. Vahm kelimesi, sindirim güçlüğü ve hazımsızlık anlamına gelirken vahamet içinden çıkılması güç durum ve tehlike demektir. Kelimenin sıfat hali ''vahim'' ve ''vahametli'' şeklinde yazılır. Örneğin: ''Durum sandığımızdan çok daha vahim''. Vahamet ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Vahamet kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Vahim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Varta 2- Tehlike 3- Hatar 4- Bela 5- Sıkıntı 6- Afet 7- İnkıraz 8- Felaket

 9- Musibet 10- Fecaat

 Vahamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan vahamet kelimesi, ansızın gelen bela, aşılması zor olan tehlike anlamına gelir. Bu sözcük Osmanlıca kaleme alınmış eserlerde, birçok tamlama ve mazmunda kullanılmıştır. Örneğin, vahamet-i kebir en büyük bela demektir.

 Bu sözcük Osmanlı döneminde hazımsızlık anlamında da kullanılmıştır.

 Vahamet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Vahamet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Çok büyük tehlike, içinden çıkılması neredeyse imkansız olan zorluk

 İkinci Anlamı: Sindirim güçlüğü

 Vahamet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bugünkü toplantıda bu vahamet karşısında ne gibi tedbirler alabileceğimizi konuştuk.

 (İsim olarak kullanılmış.)

 2- Karşılaştığımız sorun ne kadar vahametli olursa olsun kafa kafaya verip bir çaresini bulacağız.

 (Sıfat olarak kullanılmış.)

 

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