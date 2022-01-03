Vahamet ne demek, ne anlama gelir? Vahamet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Vahim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Varta 2- Tehlike 3- Hatar 4- Bela 5- Sıkıntı 6- Afet 7- İnkıraz 8- Felaket
9- Musibet 10- Fecaat
Vahamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Bu sözcük Osmanlı döneminde hazımsızlık anlamında da kullanılmıştır.
Vahamet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Vahamet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Çok büyük tehlike, içinden çıkılması neredeyse imkansız olan zorluk
İkinci Anlamı: Sindirim güçlüğü
Vahamet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bugünkü toplantıda bu vahamet karşısında ne gibi tedbirler alabileceğimizi konuştuk.
(İsim olarak kullanılmış.)
2- Karşılaştığımız sorun ne kadar vahametli olursa olsun kafa kafaya verip bir çaresini bulacağız.
(Sıfat olarak kullanılmış.)