Vahamet ne demek, ne anlama gelir? Vahamet kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Vahim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Varta 2- Tehlike 3- Hatar 4- Bela 5- Sıkıntı 6- Afet 7- İnkıraz 8- Felaket

9- Musibet 10- Fecaat

Vahamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan vahamet kelimesi, ansızın gelen bela, aşılması zor olan tehlike anlamına gelir. Bu sözcük Osmanlıca kaleme alınmış eserlerde, birçok tamlama ve mazmunda kullanılmıştır. Örneğin, vahamet-i kebir en büyük bela demektir.

Bu sözcük Osmanlı döneminde hazımsızlık anlamında da kullanılmıştır.

Vahamet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Vahamet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Çok büyük tehlike, içinden çıkılması neredeyse imkansız olan zorluk

İkinci Anlamı: Sindirim güçlüğü

Vahamet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bugünkü toplantıda bu vahamet karşısında ne gibi tedbirler alabileceğimizi konuştuk.

(İsim olarak kullanılmış.)

2- Karşılaştığımız sorun ne kadar vahametli olursa olsun kafa kafaya verip bir çaresini bulacağız.

(Sıfat olarak kullanılmış.)