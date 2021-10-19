Vaduz hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Vaduz hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Vaduz, Lihtenştayn ülkesinin başkentidir. Nüfusu oldukça azdır ve yaklaşık 5 bin kadardır. Bu başkentin spor kulübü olan ve aynı isimde bulunan Vaduz İsviçre Challenge ligi içerisinde top koşturmaktadır. Lihtenştayn sülalesinin gelen ve kendi ismini taşıyan, ülkenin kurulmadan evvel alınan ilk yer Vaduz kontluğu olarak bilinmektedir. Vaduz Kontluğu ile Lihtenştayn hemen hemen aynı bulunmaktadır.

Vaduz Hangi Kıtada Yer Alır?

Vaduz Avrupa kıtasında yer almakta olan Lihtenştayn ülkesi ile aynı bölgede bulunmaktadır. Ülkede yaşayan insanlar Lihtenştaynlı olarak anılır.

Vaduz Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Vaduz kuzey yarım kürede bulunan bir belediyedir.

Vaduz Hangi Dine Mensup?

Belediyede Hristiyan nüfusu daha fazladır.

Vaduz Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkede en fazla Almanca konuşulmaktadır.

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Vaduz Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Latin harflerden oluşan Almanca resmi dildir.

Vaduz Hangi Zaman Dilimi Kullanıyor?

Belediyede yaz saati uygulaması olduğu için UTC+1 (OAZD) zaman dilimi ile UTC+2 (OAYZD) zaman dilimi kullanılmaktadır.

Vaduz Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Bu yerlerde genel olarak İsviçre Frangı kullanılmaktadır.