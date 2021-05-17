Vadideki Zambak kitabını kim yazmıştır? Vadideki Zambak kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Vadideki Zambak kitabı ilk olarak 1835 yılında yayınlanmış olan bir kitaptır. Ülkemizde de çok satanlar arasına girmeyi başarmıştır. Aşk temalı kitaplardan olan Vadideki Zambak kitabı ülkemizde ilk olarak 1941 yılında çevrilmiştir. Fransa'da ilk olarak yayınlanmıştır.

Vadideki Zambak Kitabı Konusu ve Anafikri

Aristokrat bir aile tarafından yetiştirilmiş olan Felix sevgiden yoksun bir şekilde büyümüştür. Sürekli toplumdan kendini soyutlanmış olarak hisseder. Kendini topluma kabul ettirmek isteyen ve kendini kanıtlamak isteyen bir kişinin hayatını ve yaşadıklarını anlatır. Vadideki Zambak kitabının ana fikri ise aşk zaman ve mekan tanımaz. Nerede aşk ile karşılaşacağınız ve nerede aşık olacağınızı kesin olarak bilemezsiniz. Bundan dolayı aşk kendini aniden belli edebilir ve hiç ummadığınız anda bile aşık olabilirsiniz.

Vadideki Zambak Kitabını Kim Yazmıştır?

Vadideki Zambak kitabının yazarı ünlü Fransız yazar olan Honore de Balzac'dır.

Vadideki Zambak Özet

Felix oldukça aristokrat bir aileden gelmektedir. Ailesi tarafından sevgisiz ve ilgisiz büyüyen bir çocuktur. Bundan dolayı da toplumda kendini ezik hisseder. Ailesi tarafından sürekli disiplin öğretilmiş olan Felix bundan dolayı oldukça çalışkan ve sorumluluk sahibidir. Felix babasından oldukça fazla çekinmektedir. Babası ne derse yapma eğilimde olur. Emirlerine itaat eder ve kesinlikle emirlerini sorulamaz. Bir gün Felix babası tarafından bir baloya çağrılır.

Baloya gelen Felix burada genç bir kadın ile karşılaşmıştır. Bu kadın son derecede güzel bir kadındır. Felix kadını görür görmez aşık olur. Ondan başka hiçbir şey düşünmez ve kendini bir anda aşka adar. Kadına karşı yoğun duygular besleyen Felix balo bittikten sonra evine gider fakat aklı yine görmüş olduğu kadındadır. Felix bir gün indre nehrine gider. Burada Clochegourde adlı şatoda yine bir genç kadın ile karşılaşır. Bu kadın da son derecede güzel ve alımlı bir bayandır.

Kadının ismi ise Kontes'dir. Felix bu kadından da etkilenir ve bu vadide bir zambak görür. Kadın Felix'e bütün hayat hikayesini anlatmaktadır. Kadın son derecede asık suratlı bir kadındır. Aynı zamanda soğuk davranan insanlar arasındadır. Son derecede mutsuz bir hayatı olan bu bayan Felix'e bütün her şeyinden bahseder. Felix daas onra bir saraya girmiştir. Burada Louis'in dikkatini çeken bir kişi olmuştur. Louis Felix'e sonsuz derecede güveniyordur. Onu baş yardımcılığa kadar getirmiştir. Felix Louis'e oldukça sadık olan bir insandır.

Felix sarayda önemli bir mevkide çalışmaktadır. Fakat nerede olursa olsun ilk gördüğü aşkını unutamaz. Baloda görmüş olduğu kadını unutamayan Felix bu kadına nasıl ulaşması gerektiğini düşünür. Bir gün bu kadına mektup yazmaya karar verir. Kadın da onun mektubuna karşılık verir. Bir süre mektuplaşarak bu durum devam eder. Henriette amansız bir hastalığa yakalanmıştır. Bundan dolayı Felix ona çok acır. İlişkileri ise bu noktada itibaren oldukça fazla gelişecektir. Artık birbirlerini aşık olmuş iki insan olmuşlardır.

Vadideki Zambak Karakterleri

- Madam de Mortsauf

- Felix de Vandenesse

- Lady Dudley

- Natalie de Manerville

- Princesse de Blamont Chauvry

- François Birotteau