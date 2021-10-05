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Vadetmek ne demek? Vadetmek kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Vadetmek#TDK
Vadetmek ne demek Vadetmek kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan vaat kelimesi, bazı kaynaklarda ''vaad'' şeklinde yazılır. Bir şeyi yerine getirmeye yönelik verilen sözlere vaat denir. Kelimenin sıfat hali vaatkar, fiil hali ise vadetmek şeklinde kullanılır. Kuran'ı Kerim'de cehennem ile ilgili ayetler vaid, cennetle ilgili ayetler ise vaat olarak nitelendirilir. Vadetmek ne demek, TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Vadetmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Söz vermek

2- Yemin etmek

 Vadetmek Ne Demek?

 Kişinin karşı tarafa yakın ya da uzak gelecekte, bir şeyi gerçekleştireceğine dair söz vermesine vadetmek denir. Vaadini yerine getirmek ise kişinin verdiği sözü tutması manasına gelir.

 Vadetmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Vadetmek kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Bir şeyin sorumluluğunu üstüne almak

 İkinci Anlamı: Taahhütte bulunmak, söz vermek

 Örnek Cümleler:

 1- Maalesef çoğu zaman vadedilen şeylerle yapılan şeyler birbirini tutmuyor.

 2- Ben sana zamanında vadettiğim her şeyi yerine getirmeye hazırım.

 

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