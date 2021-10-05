Vadetmek ne demek? Vadetmek kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Vadetmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Söz vermek

2- Yemin etmek

Vadetmek Ne Demek?

Kişinin karşı tarafa yakın ya da uzak gelecekte, bir şeyi gerçekleştireceğine dair söz vermesine vadetmek denir. Vaadini yerine getirmek ise kişinin verdiği sözü tutması manasına gelir.

Vadetmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Vadetmek kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir şeyin sorumluluğunu üstüne almak

İkinci Anlamı: Taahhütte bulunmak, söz vermek

Örnek Cümleler:

1- Maalesef çoğu zaman vadedilen şeylerle yapılan şeyler birbirini tutmuyor.

2- Ben sana zamanında vadettiğim her şeyi yerine getirmeye hazırım.