Vaad etmek nasıl yazılır? Vaad etmek kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Genel olarak bir işi yerine getireceğini söz vermek vadetmek olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda davranışları üzerinden bir işi yapabilecek potansiyeli gösteren kişi olarak tanıtılmaktadır. Anlamları ile ne vadetmek kelimesi günlük yaşamda çoksa kullandı. Tabii aynı zamanda çok fazla yanlış şekilde yazılan kelime grupları içerisinde gelmektedir.

Vaad Etmek Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden bakıldığı vakit doğru şekilde yazılışı, ‘Vadetmek’ biçiminde ele alınmaktadır. Öne çıkan bu yazılışı ile beraber günlük hayatta cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir. Özellikle bitişik mi yoksa ayrı mıyım yazılması gerektiğine dair cevap bitişik olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan hem ayrı hem de yanlış yazımı üzerinden de öne çıktığını söylemek mümkün.

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Vaad Etmek Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk dil kurumun üzerinden bu kelimenin doğru yazılışı hali, ‘Vadetmek’ biçimindedir. Yani hem bitişik yazılması gerekir hem de içindeki sesli ve sessiz harflere dikkat etmek gerekmektedir.

Vaat etmek (Yanlış)

Vaad etmek (Yanlış)

Vadetmek (Doğru)

Öne çıkan doğru yazımı ile beraber taşıdığı anlam üzerinden kullanılabilir.