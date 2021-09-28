Vaad Etmek Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Vaad Etmek Kelimesinin Doğru Yazımı..

Vaad etmek ile eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Söz vermek 2- Yemin etmek 3- Ant içmek
Vaad Etmek Nasıl Yazılır?
Vaat ile etmek yardımcı fiili birleştiğinde sondaki t harfi yumuşayarak ''d'' harfine dönüşür. Bununla birlikte vaat kelimesindeki a harflerinden biri düşer. Hem ünsüz düşmesi hem de ünsüz yumuşamasının olduğu vaat etmek kelimesi, vadetmek şeklinde yazılır.
TDK'ya Göre Vaad Etmek Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Vaad Etmek sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
VADETMEK - Doğru
VAADETMEK - Yanlış
VAAT ETMEK - Yanlış
Örnek Cümle:
''Vadettiği şeylerin hepsini bir bir gerçekleştirdi.''