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Vaad Etmek Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Vaad Etmek Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Vaad Etmek Nasıl Yazılır?#Tdk
Vaad Etmek Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Vaad Etmek Kelimesinin Doğru Yazımı..

19. yüzyılın ilk yarısında literatüre girmiş olan vaat kelimesi, Arapça kökenlidir. Vaat kelimesinin sözlük anlamı taahhüt etmek ve bir işi üstlenmektir. Kişinin, bir işi belirtilen süre zarfında gerçekleştireceğine dair verdiği söze vaat denir. Kuran'ı Kerim'de ise cehennemin bahsedildiği ayetlere vaid, cennetin anlatıldığı ayetlere ise vaat denir. TDK’ya göre Vaad etmek nasıl yazılır? Vaad etmek kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Vaad etmek ile eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Söz vermek 2- Yemin etmek 3- Ant içmek

Vaad Etmek Nasıl Yazılır?

Vaat ile etmek yardımcı fiili birleştiğinde sondaki t harfi yumuşayarak ''d'' harfine dönüşür. Bununla birlikte vaat kelimesindeki a harflerinden biri düşer. Hem ünsüz düşmesi hem de ünsüz yumuşamasının olduğu vaat etmek kelimesi, vadetmek şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Vaad Etmek Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Vaad Etmek sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

VADETMEK - Doğru

VAADETMEK - Yanlış

VAAT ETMEK - Yanlış

Örnek Cümle:

''Vadettiği şeylerin hepsini bir bir gerçekleştirdi.''

 

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