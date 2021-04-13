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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:44 | Son Güncelleme:

V Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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V Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

T harfinden sonra gelen V, alfabenin 27. harfidir. Romen rakamlarındaki karşılığı 5'tir. V harfi periyodik cetvelde Vanadyum elementinin, matematikte hacmin ve fizikte Volt'un simgesi olarak kullanılmaktadır. V harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

Ülkemizde ilk harfi V olan bir şehir bulunuyor. 195 ülke içerisinde V harfi ile başlayan 3 ülke yer almaktadır.

 V Harfi ile Başlayan Hayvan

 Vaşak

 Vatoz

 Vanga

 Vizon

 Vapiti

 Vampir Yarasa

 Volverin

 V Harfi ile Başlayan Şehir

 Van

 V Harfi ile Başlayan Ülke

 Vatikan

 Venezüella

 Vietnam

 V Harfi ile Başlayan İsim

 V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

 Vakkas

 Vahdettin

 Vacid

 Veli

 Vedat

 Vafi

 Vafid

 Vahdet

 Vahit

 Vahip

 Vali

 Vassaf

 Varol

 Vechi

 Vecdi

 Vefa

 Vehbi

 Velican

 Vesim

 Veysi

 Veysel

 Vahi

 Vural

 V Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri:

 Vahide

 Vacide

 Vasfiye

 Vaha

 Vacide

 Vasıfe

 Vecdiye

 Vecihe

 Vedia

 Vefire

 Venüs

 Velide

 Vera

 Vesamet

 Vildan

 Vezire

 Vuslat

 V Harfi ile Başlayan Eşya

 Vestiyer

 Vantilatör

 Vakum saksı

 Valiz

 Vakum saati

 Valf

 Vernik

 Vidanjör

 Vana

 Vida

 Video oynatıcı

 Vernik

 Vitrin

 Vinç

 V Harfi ile Başlayan Bitki

 Vanilya

 Veba Otu

 V Harfi ile Başlayan Çiçek

 Vapur Dumanı Çiçeği

 Veronika

 V Harfi ile Başlayan Meyve

 Vişne

 V Harfi ile Başlayan Kuş

 V harfi ile başlayan kuş türü bulunmamaktadır.

 V Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

V Harfi İle Başlayan Kadın Ünlülerin İsimleri:

 Vahide Gördüm

 Vildan Atasever

 Vuslat Saraçoğlu

 Vahide Perçin

 V Harfi İle Başlayan Erkek Ünlülerin İsimleri:

 Veysel Diker

 Vahi Öz

 Veli Demir

 Vahdet Kışkışlılar

 Vural Çelik

 Vahdet Çakar

 Vehbi Sarıboğa

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