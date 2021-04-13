V Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
T harfinden sonra gelen V, alfabenin 27. harfidir. Romen rakamlarındaki karşılığı 5'tir. V harfi periyodik cetvelde Vanadyum elementinin, matematikte hacmin ve fizikte Volt'un simgesi olarak kullanılmaktadır. V harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
Ülkemizde ilk harfi V olan bir şehir bulunuyor. 195 ülke içerisinde V harfi ile başlayan 3 ülke yer almaktadır.
V Harfi ile Başlayan Hayvan
Vaşak
Vatoz
Vanga
Vizon
Vapiti
Vampir Yarasa
Volverin
V Harfi ile Başlayan Şehir
Van
V Harfi ile Başlayan Ülke
Vatikan
Venezüella
Vietnam
V Harfi ile Başlayan İsim
V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Vakkas
Vahdettin
Vacid
Veli
Vedat
Vafi
Vafid
Vahdet
Vahit
Vahip
Vali
Vassaf
Varol
Vechi
Vecdi
Vefa
Vehbi
Velican
Vesim
Veysi
Veysel
Vahi
Vural
V Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri:
Vahide
Vacide
Vasfiye
Vaha
Vacide
Vasıfe
Vecdiye
Vecihe
Vedia
Vefire
Venüs
Velide
Vera
Vesamet
Vildan
Vezire
Vuslat
V Harfi ile Başlayan Eşya
Vestiyer
Vantilatör
Vakum saksı
Valiz
Vakum saati
Valf
Vernik
Vidanjör
Vana
Vida
Video oynatıcı
Vernik
Vitrin
Vinç
V Harfi ile Başlayan Bitki
Vanilya
Veba Otu
V Harfi ile Başlayan Çiçek
Vapur Dumanı Çiçeği
Veronika
V Harfi ile Başlayan Meyve
Vişne
V Harfi ile Başlayan Kuş
V harfi ile başlayan kuş türü bulunmamaktadır.
V Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
V Harfi İle Başlayan Kadın Ünlülerin İsimleri:
Vahide Gördüm
Vildan Atasever
Vuslat Saraçoğlu
Vahide Perçin
V Harfi İle Başlayan Erkek Ünlülerin İsimleri:
Veysel Diker
Vahi Öz
Veli Demir
Vahdet Kışkışlılar
Vural Çelik
Vahdet Çakar
Vehbi Sarıboğa