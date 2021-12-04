Üzüntü kelimesinin eş anlamlısı nedir? Üzüntünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Üzüntü kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu Üzüntüde sıralanabilir:
1- Sevinç
2- Neşe
3- Keyif
4- Mutluluk
5- Saadet
6- Meserret
7- Şetaret
8- Kıvanç
Üzüntü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Hüzün:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan hüzün kelimesi üzüntü ile eş anlamlıdır.
2- Gam:
Gam kelimesi hem kaygı hem de üzüntü anlamına gelir.
3- Keder:
Özlem, ayrılık ve hayal kırıklığı gibi duygularla beraber hissedilen gönül üzüntüsüne keder denir.
4- Ukde:
Ukde kelimesinin sözlük anlamı düğümdür. Ancak bu kelime daha çok, hayal kırıklığı ve dert anlamında kullanılır.
5- Efkar:
Keder kelimesinin çoğulu olan efkar da üzüntü ve hüzün sözcükleriyle eş anlamlıdır.
Üzüntü Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Yardım ister gibi hüzünlü gözlerle bana bakması içimi kor gibi yaktı.
2- Gamlanma artık, bu dünyada her derdin bir dermanı vardır.
3- O gittiğinden beri artık sadece kederli şiirler yazıyorum.
4- Onu son bir defa görmek içimde ukde olarak kaldı.
5- İnsan bazen nedensiz de efkarlanır.