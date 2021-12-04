Üzüntü kelimesinin eş anlamlısı nedir? Üzüntünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Üzüntü kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu Üzüntüde sıralanabilir:

1- Sevinç

2- Neşe

3- Keyif

4- Mutluluk

5- Saadet

6- Meserret

7- Şetaret

8- Kıvanç

Üzüntü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Hüzün:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan hüzün kelimesi üzüntü ile eş anlamlıdır.

2- Gam:

Gam kelimesi hem kaygı hem de üzüntü anlamına gelir.

3- Keder:

Özlem, ayrılık ve hayal kırıklığı gibi duygularla beraber hissedilen gönül üzüntüsüne keder denir.

4- Ukde:

Ukde kelimesinin sözlük anlamı düğümdür. Ancak bu kelime daha çok, hayal kırıklığı ve dert anlamında kullanılır.

5- Efkar:

Keder kelimesinin çoğulu olan efkar da üzüntü ve hüzün sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Üzüntü Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Yardım ister gibi hüzünlü gözlerle bana bakması içimi kor gibi yaktı.

2- Gamlanma artık, bu dünyada her derdin bir dermanı vardır.

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3- O gittiğinden beri artık sadece kederli şiirler yazıyorum.

4- Onu son bir defa görmek içimde ukde olarak kaldı.

5- İnsan bazen nedensiz de efkarlanır.