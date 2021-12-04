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Üzüntü kelimesinin eş anlamlısı nedir? Üzüntünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Üzüntü#Eş Anlamlısı
Üzüntü kelimesinin eş anlamlısı nedir Üzüntünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Üzülmek fiilinden türetilmiş olan üzüntü kelimesi, 15. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Kişinin istemediği bir olayın akabinde hissettiği tedirginliğe ve kedere üzüntü denir. Kelimenin fiil hali ''üzüntü duymak'' şeklinde yazılır. Örnek cümle: ''Üzüntülü olduğunu bildiğim için seni teselli etmeye geldim.'' Üzüntü kelimesinin eş anlamlısı nedir? Üzüntü kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Üzüntü kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu Üzüntüde sıralanabilir:

1- Sevinç

 2- Neşe

3- Keyif

4- Mutluluk

5- Saadet

6- Meserret

7- Şetaret

8- Kıvanç

 Üzüntü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Hüzün:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan hüzün kelimesi üzüntü ile eş anlamlıdır.

 2- Gam:

 Gam kelimesi hem kaygı hem de üzüntü anlamına gelir.

 3- Keder:

 Özlem, ayrılık ve hayal kırıklığı gibi duygularla beraber hissedilen gönül üzüntüsüne keder denir.

 4- Ukde:

 Ukde kelimesinin sözlük anlamı düğümdür. Ancak bu kelime daha çok, hayal kırıklığı ve dert anlamında kullanılır.

 5- Efkar:

 Keder kelimesinin çoğulu olan efkar da üzüntü ve hüzün sözcükleriyle eş anlamlıdır.

 Üzüntü Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Yardım ister gibi hüzünlü gözlerle bana bakması içimi kor gibi yaktı.

 2- Gamlanma artık, bu dünyada her derdin bir dermanı vardır.

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 3- O gittiğinden beri artık sadece kederli şiirler yazıyorum.

 4- Onu son bir defa görmek içimde ukde olarak kaldı.

 5- İnsan bazen nedensiz de efkarlanır.

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#TDK#Üzüntü#Eş Anlamlısı

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