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Uzunluk birimleri nelerdir ve birbirlerine nasıl çevrilir? Uzunluk birimleri çevirme ve sıralama örnekleri ile konu anlatımı

#Uzunluk Birimleri Nelerdir Ve Birbirlerine Nasıl Çevrilir?#Örnekler#Konu Anlatımı
Uzunluk birimleri nelerdir ve birbirlerine nasıl çevrilir Uzunluk birimleri çevirme ve sıralama örnekleri ile konu anlatımı

Çevremizde görmekte olduğumuz pek çok farklı eşyayı yahut nesneyi ve varlığın boyutlarını farklı ölçülerde hesaplarız. Bunun beraberinde bir yerden bir yere mesafeyi de yine bir birinden ölçüler üzerinden hesaplanır. Sizin için uzunluk birimleri nelerdir ve birbirine nasıl çevrilir? Uzunluk birimleri çevirme ve sıralama örnekleri ile konu anlatımını detayları ile derledik.

 

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Pek çok farklı uzunluk ölçülerinin varlığı söz konusudur. Bu ölçülerin boyutları ise değişmektedir. Aynı zamanda öğrenilecek olan ölçülerin aralarında farklı bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantılar miktarlar üzerinden değişmektedir. Mesela bazı ölçüler daha uzun olmaktadır. Bazı ölçüler daha kısa olmaktadır.

Uzunluk Birimleri Nelerdir ve Birbirlerine Nasıl Çevrilir?

Uzunluk ölçüleri arasında öğrenmemiz gereken bazı ölçü birimlerinin varlığı söz konusudur. Bu ölçü birimlerinin şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Metre (m)

- Kilometre (km)

- Milimetre (mm)

- Santimetre (cm)

Bu ölçüler kendi içerisinde karşılıklı olarak farklı uzunluklara sahip durumdadır.

1 cm = 10 mm’dir.

1 m = 100 cm’dir.

1 km = 1000 m’dir.

- Santimetre uzunluk ölçü birimi: Santimetre olarak verilmiş olan uzunluk ölçü birimi ise milimetreye çevrilirken 10 ile çarpılır. Aynı şekilde milimetre uzunluk ölçü birimi verildiğinde de, bu rakamı 10’a böleriz ve santimetre elde edilir.

- Metre uzunluk ölçü birimi: Metre uzunluk ölçü birimini santimetreye çevirme işlemi gerçekleştirilirken 100 ile çarpılır. Tam tersi olarak ise santimetreyi uzunluk ölçü birimlerine çevirirken ise 100’e bölme işlemi gerçekleştirilir.

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- Kilometre uzunluk ölçü birimi: Kilometre uzunluk ölçü birimi metreye çevrilirken 1000 ile çarpılır. Aynı şekilde metre olarak verilmiş durumda olan uzunluk ölçü birimini ise kilometreye çevirmek için verilen rakam 1000’e bölünür.

Görüldüğü üzere bu şekilde birbirlerine çevirerek elde bulunan rakamları farklı ölçü birimleri haline getirmek mümkün olmaktadır. Bu konuda bazı örnekler yapılmak suretiyle konuyu daha iyi bir şekilde anlamaya çalışmakta fayda olacaktır.

Uzunluk Birimleri Çevirme ve Sıralama Örnekleri İle Konu Anlatımı

Uzunluk ölçü birimleri çevirme ve sıralama işlemlerinin her birey tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılması adına örnekler verilmesi faydalı olacaktır.

Örnek: İki kasaba arasında bulunan uzaklık 5 kilometredir. Bu durumda, bu iki kasaba arasında bulunan bu uzaklık metre cinsinden hesaplanırsa nasıl yazılması gerekir?

Hatırladığı üzere kilometreyi metreye çevirme işlemi gerçekleştirilirken 1000 ile çarpılır. Şimdi bu işlemin yapılışı ve 5 kilometreyi metreye çevirme işlemi:

5 km = 5 x 1000 = 5000 m

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Görüldüğü üzere iki kasaba arasında bulunan 5 kilometrelik uzaklığın aynı zamanda 5000 metre uzaklık bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Örnek: Ahmet'in boyu 1,5 metredir. Bu durumda Ahmet'in boyu santimetre cinsinden ne kadardır?

Bu kez metre uzunluk birimi santimetre birimine çevrilecek. Buna göre metreyi santimetreye çevirmek adına eldeki rakam 100 ile çarpılır. Ahmet'in santimetre cinsinden boyunun uzunluğunun ortaya çıkması için:

Çözüm:

1,5 m = 1,5 x 100 = 150 cm

Bu işlemle birlikte Ahmet'in boyunun 150 santimetre olduğu sonucuna ulaşılmış oldu.

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Örnek: Bir basketbol oyuncusunun mevcut boy uzunluğu 200 santimetredir. Bu durumda basketbol oyuncusunun boyu kaç metredir?

Bu kez santimetre metreye çevrilecek. Bunun için eldeki rakam 100’e bölünür.

200 cm = 200 : 100 = 2 m şeklinde bir sonuç elde edilir.

Görüldüğü üzere basketbol oyuncusunun 200 santimetre olan boyunun 2 metre olduğu sonucu elde edilmiştir.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yaparak uzunluk ölçü birimlerini birbirlerine çevirme işlemini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

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#Uzunluk Birimleri Nelerdir Ve Birbirlerine Nasıl Çevrilir?#Örnekler#Konu Anlatımı

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