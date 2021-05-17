Uzun Hikaye kitabını kim yazmıştır? Uzun Hikaye kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Uzun Hikaye kitabı ilk olarak 2000 yılında yayınlanmış olan ve Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş kitaptır. Kitabın toplam sayfa sayısı ise 115'dir. Kütüphanelerde ve yayın evlerinde kolaylıkla ulaşılan kitaplardan olan Uzun Hikaye kitabı Dergah yayınları tarafından yayınlanmış kitaplardandır. Bu kitap yazıldıktan sonra bu kitaptan esinlenerek ayrıca bir de Türk sinemasına uygun film çekilmiştir.

Uzun Hikaye Kitabı Konusu ve Anafikri

Uzun Hikaye kitabı 1940 zamanlarını anlatmaktadır. Bir Bulgar göçmeni olan ailenin başından geçenleri anlatan bu kitap daha önce hiç yerleşik düzene geçmemiş olan ailenin yaşadığı zorlukları anlatmaktadır. Kitapta adalet kavramı sürekli olarak vurgulanmakta ve adalet kavramı savunulmaktadır. Uzun Hikaye kitabının ana fikri hayatında nereye gidersen git hayat her zaman başlangıç noktasına sürükler insanı. Çok büyük bir değişim de beklesen yine olduğun yere geri dönersin.

Uzun Hikaye Kitabını Kim Yazmıştır?

Uzun Hikaye kitabını yazan kişi Türk yazar olan Mustafa Kutlu'dur.

Uzun Hikaye Özet

16 yaşında olan Mustafa babası ile ilişkisini keserek tek başına hayata atılmaya karar vermiştir. Ali ise dedesini de alarak artık Bulgaristan'da yaşayamayacağına karar verir. Dedesi ile birlikte İstanbul'a göç etmeye karar verir. Dedesi ile toprakla uğraşan Ali parasını da yine topraktan kazanmaktadır. Oturdukları mahallede ilk olarak Ali ve dedesi hor görülür ve dışlarlar. Ali'nin dedesi her zaman doğruluğu savunan ve doğruluktan şaşmayan bir adamdır. Torununu da bu şekilde eğitir ve onun da her zaman doğruluğu savunması gerektiğini söyler. Ali'de hayatta en çok dedesini örnek alır.

Ali Münire'yi ilk defa görmüştür. Düşman bir ailenin kızı olan Münire'ye aşık olan Ali bu aşkından vazgeçmek zorundadır. Çünkü Münire bir düşman ailenin kızıdır. Münire'nin ailesi fakir bir ailedir. Bundan dolayı Münire'nin abisi kardeşlerinin zengin bir kişi ile evlenmesini istemektedir. Bundan dolayı aşık olacağı kişiye vermeyeceklerini söyleyerek sürekli olarak Münire'ye karşı şiddet uygular. Münire'nin de Ali'de gönlü vardır. Ali hiçbir zaman bu abileri varken kavuşamayacakları bilincine varmıştır. Bundan dolayı Münire'yi de alarak birlikte kaçmaya karar verirler.

Öncelikle bir tren istasyonuna binerek uzaklaşmaya başlarlar. Kendilerine en uygun yeri bulana kadar tren yolculuğuna devam ederler. Ali'ye bu tren istasyonunda sosyalist lakabını vermişlerdir. O zamanlar da ise birine sosyalist demek küfür etmek ile eş değer olarak görülmektedir. Ali'nin bu tren istasyonunda en yakın gördüğü kişi Tren şefidir. Tren şefi ile daha önce hiç kimse ile etmediği sohbeti yapıyor. Tren şefi ona eski bir tren vagonu veriyor ve orada yaşamaya başlıyor.

Uzun Hikaye Karakterleri

- Münire

- Ali

- Feride

- Emin Efendi

- Şeref

- Çerçi Abdullah

- Tren Şefi

- Gazozcu Nurettin

- Mantocu

- Üçgen Erdoğan

- Belediye Başkanı

- Selami

- Ayla

- Celal

- Makasçının Kızı

- Hademe

- Mustafa

- Okul Müdürü