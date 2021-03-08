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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 08.03.2021 - 03:37 | Son Güncelleme:

Üzümünü Ye Bağını Sorma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Üzümünü Ye Bağını Sorma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Anlamı üzerinden hem gündelik yaşamda hem de yazılı basında veya televizyonda en sık karşılaşılan atasözlerinden biri üzümünü ye bağını sorma cümlesidir. Çoğu kişi bu atasözünü bilse dahi bilmeyen kişiler de internet üzerinden öğrenmeye çalışıyor. İşte üzümünü ye bağını sorma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) üzerine merak edilenler.

Bazı durumlarda birtakım işleri burnu sokmamak şeklinde ifade edilebilecek olan bu atasözü, tam anlamı üzerinden yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Üzümünü Ye Bağını Sorma Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Üzümünü ye bağını sorma atasözü Türkçe içerisinde en yaygın kullanılan ve değerli atasözleri içerisinde gelmektedir. Anlamı ise bazen birtakım ürünlerden ya da nimetlerden sorgulamadan yararlanmak gerekir. Bunu her zaman araştırmak ve öğrenmeye çalışmak iyi değildir. Sonuç olarak kişiyi istenmeyen bazı kötü durumlar ile karşı karşıya bırakabilir.

 Üzümünü Ye Bağını Sorma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Hem cümle içerisinde hem de tek başına üzümünü ye bağını sorma atasözünün kullanarak, gerekli yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Şimdi sen şu parayı al ve üzümünü ye bağını sorma.’’

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