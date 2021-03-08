Üzümünü Ye Bağını Sorma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı durumlarda birtakım işleri burnu sokmamak şeklinde ifade edilebilecek olan bu atasözü, tam anlamı üzerinden yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üzümünü Ye Bağını Sorma Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Üzümünü ye bağını sorma atasözü Türkçe içerisinde en yaygın kullanılan ve değerli atasözleri içerisinde gelmektedir. Anlamı ise bazen birtakım ürünlerden ya da nimetlerden sorgulamadan yararlanmak gerekir. Bunu her zaman araştırmak ve öğrenmeye çalışmak iyi değildir. Sonuç olarak kişiyi istenmeyen bazı kötü durumlar ile karşı karşıya bırakabilir.

Üzümünü Ye Bağını Sorma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Hem cümle içerisinde hem de tek başına üzümünü ye bağını sorma atasözünün kullanarak, gerekli yerlerde değerlendirebilirsiniz.

‘’Şimdi sen şu parayı al ve üzümünü ye bağını sorma.’’