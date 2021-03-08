Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır, uzun süre aynı ortamı paylaşan ve vakit geçiren kişilerin, birbirlerinin huylarından karakterinden etkileneceğini anlatan bir atasözüdür.

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

“Her daim bir arada vakit geçiren, dostluk eden kişiler, birbirlerine davranış aşılar”

İki kişi, birlikte çok zaman geçiriyorsa veya ortak bir paylaşımları varsa, mutlaka birbirlerinin huyundan suyundan etkilenirler.

Zamanla birinin davranışı, hareketi, sıklıkla kullandığı bir kelime alışkanlığı, diğerine de geçer. O kişide zamanla aynı kelimeyi sıklıkla söylemeye başlar. Ya da bir el, yüz hareketini o da yapmaya başlar. Bir kişinin müzik sevki, kitap okuma alışkanlığı veya film türleri gibi sosyal aktivitelerde, diğer kişinin bu özellikleri almasını sağlar.

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Esra’nın ağzından düşürmediği şarkıyı, Ezgi’de devamlı söylemeye başladı, ne de olsa üzüm üzüme baka baka kararır.

- Üzüm üzüme baka baka kararırmış, Onur’da Orhan gibi devamlı saçlarıyla oynuyor.