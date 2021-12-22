Üzüm hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Üzüm en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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En çok sevilen ve tüketilen meyvelerden olan üzüm aynı zamanda besin değeri oldukça yüksek bir gıdadır.

Üzüm Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Ülkemizde hemen her yörede üzüm yetiştirilmektedir. Sadece taze meyve olarak değil kuru üzüm, üzüm pekmezi, üzüm pestili şekillerinde de tüketilen üzümün İzmir yöresine ait çekirdeksiz çeşidi ve Antep karası olarak bilinen siyah üzüm çeşidi pek meşhurdur.

Şayet mevsiminde taze üzüm tüketilmek isteniyorsa hangi cins üzümün hangi mevsimde hasat edildiği bilinmelidir. Hasat edilen üzümler tüketiciye bu aylarda ulaştırılmaktadır. Yaz aylarında taze üzümü her markette ve her manavda bulmak böylece mümkün olabilmektedir.

Üzüm en Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

En sevilen meyvelerden olan üzümün mevsimi yaz aylarıdır. Fakat üzümün cinsine göre pazara sunulması farklılık gösterir. Genel olarak üzümün ağustos ile kasım ayları arasında hasat edildiğini bilmek gerekir. Ağustos ve kasım ayının dışında market ve bakkallarda görülen üzümler genellikle taze hasat edilmiş üzüm olmamaktadırlar.