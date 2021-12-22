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Üzüm hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Üzüm en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Üzüm hangi mevsimde yetişir ve toplanır Üzüm en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Çağımızda dünyanın en büyük sorunlarından birisi de temiz ve sağlıklı gıdaya ve suya erişebilirliktir. Dünya üzerinde milyonlarca insan ne yazık ki bu olanaktan yoksun bulunmaktadır. Türkiye ise verimli toprakları nedeniyle hemen hemen her türlü tarımsal ürünün yetiştiği bir coğrafyadır. Bu sebeple taze meyve ve sebzeye de ulaşmak nispeten kolaydır. Bu bağlamda en fazla sorulan soruların başında sebze ve meyvelerin hangi ayda yetiştikleri ve satıldıklarıdır. İşte ilgiyle okuyacağınız üzüm hangi mevsimde yetişir, toplanır, üzüm hangi ayda markette olur ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik.

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En çok sevilen ve tüketilen meyvelerden olan üzüm aynı zamanda besin değeri oldukça yüksek bir gıdadır.

 Üzüm Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 Ülkemizde hemen her yörede üzüm yetiştirilmektedir. Sadece taze meyve olarak değil kuru üzüm, üzüm pekmezi, üzüm pestili şekillerinde de tüketilen üzümün İzmir yöresine ait çekirdeksiz çeşidi ve Antep karası olarak bilinen siyah üzüm çeşidi pek meşhurdur.

 Şayet mevsiminde taze üzüm tüketilmek isteniyorsa hangi cins üzümün hangi mevsimde hasat edildiği bilinmelidir. Hasat edilen üzümler tüketiciye bu aylarda ulaştırılmaktadır. Yaz aylarında taze üzümü her markette ve her manavda bulmak böylece mümkün olabilmektedir.

 Üzüm en Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

 En sevilen meyvelerden olan üzümün mevsimi yaz aylarıdır. Fakat üzümün cinsine göre pazara sunulması farklılık gösterir. Genel olarak üzümün ağustos ile kasım ayları arasında hasat edildiğini bilmek gerekir. Ağustos ve kasım ayının dışında market ve bakkallarda görülen üzümler genellikle taze hasat edilmiş üzüm olmamaktadırlar.

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