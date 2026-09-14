Uzmanlardan velilere 12 adımda yeni dönem rehberi

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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk ders zili bugün çalıyor. Okulların açılmasıyla birlikte eğitim çağında çocuk ve gençlerin bulunduğu evlerde uyku saatlerinden beslenme düzenine, ödev sorumluluğundan ekran kullanımına kadar pek çok konuda yeni bir dönem başlıyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, ebeveynlere yeni dönemi daha rahat ve çocuklar açısından verimli geçirebilmeleri için şunları öneriyor:

1. ÖNCE KENDİ KAYGINIZI KONTROL EDİN

“Öğretmenin nasıl olacak?”, “Dersleri yetiştirebilecek misin?” ya da “Bu yıl çok çalışman gerekiyor” gibi ifadeler, çocukta henüz okul başlamadan endişe yaratabilir. Velinin sakin ve güven veren bir tutum sergilemesi, çocuğun okula daha rahat başlamasını sağlar.

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2. HAZIRLIKLARI BİRLİKTE YAPIN

Çanta, kalemlik, kıyafet ve çalışma alanı çocukla birlikte hazırlanmalı. Ancak bütün seçimleri velinin yapması yerine çocuğa yaşına uygun seçenekler sunulmalı. Bu süreç, okula karşı aidiyet duygusunu güçlendirir.

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3. OKULU CEZA GİBİ GÖSTERMEYİN

“Okul açılsın da görürsün”, “Artık tatil bitti, oyun da bitti” gibi cümleler okulun olumsuz bir yer olarak algılanmasına neden olabilir. Okul yalnızca ders yapılan değil; arkadaşlık kurulan, merak edilen konuların keşfedildiği bir yaşam alanı olarak sunulmalı.

4. VEDALARI UZATMAYIN

Özellikle küçük yaş grubunda uzun vedalar ayrılık kaygısını artırabilir. Çocuğa ne zaman geri dönüleceği açıkça söylenmeli, kısa ve kararlı bir vedanın ardından okuldan ayrılınmalı. Çocuğun yanından gizlice uzaklaşmak da doğru değil. Böyle bir tutum güven duygusunu zedeleyebilir.

5. İLK SORU “BUGÜN KAÇ ALDIN” OLMASIN

Çocuk okuldan geldiğinde yalnızca dersleri ve notları sorulmamalı. “Bugün seni ne güldürdü?”, “En çok neyi merak ettin?”, “Zorlandığın bir şey oldu mu?” gibi sorular çocuğun okul deneyimini daha rahat paylaşmasını sağlar.

6. ÖDEVİ ÇOCUĞUN YERİNE YAPMAYIN

Velinin görevi ödev yapmak değil, çocuğun çalışma düzeni kurmasına yardımcı olmaktır. Gerektiğinde soruyu açıklamak ya da kaynak bulmasına destek olunabilir ancak cevabı söylemek, projeyi hazırlamak ve ödev yaparken sürekli çocuğun yanında oturmak sorumluluk gelişimini engelleyebilir.

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7. SABİT AMA ESNEK BİR ÇALIŞMA DÜZENİ KURUN

Her gün aynı saatlerde çalışmak alışkanlık kazanmayı kolaylaştırır. Ancak program çocuğun yaşına, dikkat süresine ve okuldan dönüş saatine göre hazırlanmalı. Uzun çalışma saatleri yerine kısa molalar içeren gerçekçi bir plan tercih edilmeli.

8. ÖĞRETMENLE İŞBİRLİĞİ YAPIN

Öğretmenle iletişim yalnızca sorun çıktığında kurulmamalı. Çocuğun akademik ve sosyal gelişimi belirli aralıklarla takip edilmeli ancak sınıf içindeki her olaya anında müdahale edilmemeli. Çocuğun kendi sorunlarını çözebilmesi için de alan bırakılmalı.

9. VELİ GRUPLARINI DOĞRU KULLANIN

Sınıf mesajlaşma grupları bilgi paylaşımını kolaylaştırır ama bu platformlar tartışma alanına dönüşmemeli. Çocuğun yaşadığı bir sorun kalabalık gruplarda değil, doğrudan ilgili kişi ve okul yönetimiyle görüşülmeli.

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10. ZORBALIK İŞARETLERİNİ MUTLAKA TAKİP EDİN

Okula gitmek istememe, karın veya baş ağrısı, eşyaların sık sık kaybolması, içe kapanma, ani öfke ve uyku bozukluğu akran zorbalığının işaretleri olabilir. Bu belirtiler tekrarlanıyorsa çocuk suçlanmadan dinlenmeli ve okulun rehberlik servisiyle iletişim kurulmalı. Çocuk bazen okulda yaşadıklarını eve gelir gelmez anlatmak istemeyebilir. Israrla soru sormak yerine kendisini hazır hissettiğinde konuşmasına fırsat verilmeli ve zemin hazırlanmalı.

11. EKRAN KULLANIMINI AİLECE DÜZENLEYİN

Ekran sınırı yalnızca çocuğa uygulanan bir yasak olmamalı. Yemek sırasında ve uyku öncesinde telefon kullanılmaması gibi kurallar bütün aile için geçerli olmalı. Ebeveynin davranışı, çocuğa verilen nasihatten daha etkili olabilir.

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12. HER HAFTA KISA BİR DEĞERLENDİRME YAPIN

Hafta sonunda “Bu hafta ne iyi gitti, ne seni zorladı, gelecek hafta neyi değiştirebiliriz?” sorularıyla kısa bir aile değerlendirmesi yapılabilir. Böylece sorunlar büyümeden fark edilir, çocuk da eğitim sürecinde söz sahibi olduğunu hisseder.

BAKAN ÇİFTÇİ: OKUL TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve güvenlik tedbirleri belirlendi. Alınan tedbirlerle öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri, okul çevrelerindeki risklerin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

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BAKAN TEKİN’DEN MESAJ: OYUNA ÖNEM VERİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere seslendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin üçüncü eğitim öğretim yılına girdiğini belirten Tekin, yeni dönemde “Maarifin Kalbinde Oyun” anlayışıyla okul hayatında oyuna daha fazla yer açılacağını açıkladı. Tekin, öğrencilerin geleneksel oyunlar aracılığıyla iletişim kurmayı, birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı, beklemeyi, kazanmayı ve kaybetmeyi deneyimleyerek öğreneceğini bildirdi. Öğrencilerin teknolojiyi kullanmanın yanı sıra ona yön verebilecek iradeye de sahip olması gerektiğini vurguladı: “Doğru bilgiyi yanlıştan ayırabilmenizi, dijital dünyada mahremiyetinizi korumanızı, gerektiğinde ekranı kapatıp kendi zamanınıza hükmedebilmenizi önemsiyoruz.”